股民、包租公注意！健保署擬調整補充保費 估480萬人受影響

現行健保制度下，除薪資外，也針對超過2萬元的股票等收入，收取2.11%補充保費。衛福部社保司代理司長陳真慧說，未來將修法納入「結算」作法，避免民眾透過拆單規避租金、利息、股利的補充保費，另也提高單筆扣繳上限至5000萬元，並調整獎金補充保費收取門檻。

陳真慧說明，健保費率不調整的情況下，健保署盤點現行6項補充保費有無調整空間，而相關調整涉及「健保法」第31條，其一為「結算」制度，過去健保補充保費是「按月」繳納，未來將鎖定租金、利息、股利進行年度結算，估計將影響480萬人，約可增加100至200億元的健保收入。

針對結算措施，陳真慧指出，健保署現已盤點多個做法，但相關措施勢必造成行政成本增加，後續會持續評估優缺點，至於股民等受影響族群反彈，健保署會與各族群及相關部會持續溝通。

此外，陳真慧說，目前單筆扣繳上限為1000萬，未來規劃調整為5000萬，同樣需要修改「健保法」，影響對象主要是高所得族群，粗估約1000人，可增加約6億元的健保收入。

陳真慧表示，另針對獎金方面，現行補充保費收費門檻為個人薪資的4倍，以月薪收入4萬元為例，獎金收入若超過16萬元，就須繳納補充保費，未來將調整為「最低薪資」的4倍。

以明年2.95萬元來說，獎金收入超過11.8萬元就要繳納補充保費。陳貞慧表示，獎金相關措施調整，預估影響200餘萬人，預計可增加健保收入70至80億元，過去薪資高者，獎金高時就扣不到補充保費，「本來不用繳的，現在也要繳」。

