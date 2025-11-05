爭設苗栗「房裡交流道」新增北出、南入匝道案 遭交通部退回

爭設苗栗「房裡交流道」新增南入、北出匝道案，遭交通部退回。（資料照）

台61線西濱快速道路苗栗縣路段目前已經全線貫通，但是苗栗縣苑裡鎮「房裡交流道」出現匝道「北上不能匯出，南下不能匯入」情形，引發地方民怨，希望能改善為「全套」匝道。不過，送交給交通部的可行性研究報告書遭退回，交通部認為連絡道拓寬時程及用地取得尚待釐清，等待苗縣府妥善處理後再議。

苗縣府交工處表示，快速道路興建為公路局權責，地方則盡力爭取；縣府已透過立委陳超明召開協調會，縣府會再送資料給交通部爭取設置交流道。

依交通部退回公路局報請的「台61線房裡交流道（增設北出、南入工程）」可行性評估報告書理由，主要為完工後對房裡交流道銜接的苗140線車流影響，且苗縣府對苗140線拓寬未說明規畫期程；另外，由於位於鄰近的台中市交流道用地取得仍未獲得共識，交通部認為應等待取得共識後再提報。

立委陳超明昨天邀集苗縣府、台中市政府、在地民代等召開協調會；陳超明認為交通部應以地方鄉親需求為最主要考量；他也提到，透過面對面溝通，針對幾項爭點取得共識，陳超明也指出，懇託交通部能加速核定，讓北出、南入匝道能實質進入下一階段。

