為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    爭設苗栗「房裡交流道」新增北出、南入匝道案 遭交通部退回

    2025/11/05 14:55 記者蔡政珉／苗栗報導
    爭設苗栗「房裡交流道」新增南入、北出匝道案，遭交通部退回。（資料照）

    爭設苗栗「房裡交流道」新增南入、北出匝道案，遭交通部退回。（資料照）

    台61線西濱快速道路苗栗縣路段目前已經全線貫通，但是苗栗縣苑裡鎮「房裡交流道」出現匝道「北上不能匯出，南下不能匯入」情形，引發地方民怨，希望能改善為「全套」匝道。不過，送交給交通部的可行性研究報告書遭退回，交通部認為連絡道拓寬時程及用地取得尚待釐清，等待苗縣府妥善處理後再議。

    苗縣府交工處表示，快速道路興建為公路局權責，地方則盡力爭取；縣府已透過立委陳超明召開協調會，縣府會再送資料給交通部爭取設置交流道。

    依交通部退回公路局報請的「台61線房裡交流道（增設北出、南入工程）」可行性評估報告書理由，主要為完工後對房裡交流道銜接的苗140線車流影響，且苗縣府對苗140線拓寬未說明規畫期程；另外，由於位於鄰近的台中市交流道用地取得仍未獲得共識，交通部認為應等待取得共識後再提報。

    立委陳超明昨天邀集苗縣府、台中市政府、在地民代等召開協調會；陳超明認為交通部應以地方鄉親需求為最主要考量；他也提到，透過面對面溝通，針對幾項爭點取得共識，陳超明也指出，懇託交通部能加速核定，讓北出、南入匝道能實質進入下一階段。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播