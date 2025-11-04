屏東第9家公共托嬰中心開幕 拼2029年全縣33家

屏東縣長周春米開心和小朋友互動。（記者羅欣貞攝）

為減輕育兒家庭的照顧壓力，屏東縣政府委託大仁科技大學承辦屏東市華山公設民營托嬰中心，今（4）日舉行開幕典禮，屏東縣長周春米參觀托嬰中心各項設施，也與寶寶們一同進行手指謠及律動互動，現場氣氛溫馨。

周春米表示，自就任縣長後即配合中央「0至6歲國家一起養」政策推動公托、公幼、公托補助等措施，期望透過完善的公共托育網絡，協助家長兼顧家庭與工作。其中，華山托育中心是屏東縣第9家公設民營托育中心，縣府同時已完成10家據點建置，另有23家陸續興建中，預計在2029年前，全縣將達到33家公設民營托嬰中心，可提供約1100至1200名嬰幼兒的收托量能。

「以往家長若無法自行照顧，往往只能尋找保母；如今透過公設民營托嬰中心，孩子可在專業保育師的帶領下，獲得制度化、團隊式的照護」，周春米說，縣府希望讓公托中心不只是托育場所，更是孩子成長的「第二個家」，未來也會結合周邊共融公園，打造更完善的社福環境，讓家長能放心托育，孩子能健康快樂成長。

屏東縣府社會處表示，華山公設民營托嬰中心為原有社福館空間活化再利用的成果，經適度整修後，環境明亮、設備完善，設有嬰幼兒專屬活動區、哺乳室與遊戲教具空間，提供36個托育名額，收托年齡為2足月至2歲，月費1萬2000元，其中政府補助7000元，家長僅需自付約5000元，即可享有高品質托育服務，第二、三胎以上隨著補助增加，自付金額也會降低。

屏東第9家公共托嬰－華山公設民營托嬰中心今天開幕。（記者羅欣貞攝）

