古典玫瑰園創辦人黃騰輝40年前遇「人生一朵玫瑰」 捐2萬株玫瑰慶母校東海大學70週年

東海大學校友黃騰輝（左）捐建「小王子玫瑰園」給母校，校長張國恩受贈玫瑰。（記者黃旭磊攝）

東海大學慶祝創校70週年，校友、古典玫瑰園創辦人黃騰輝在東海湖畔捐建「小王子玫瑰園」，估計有兩萬株玫瑰陸續生長中，象徵東海歷經70年榮光，再度迎向蛻變時刻，現任交通部長陳世凱等校友祝賀母校生日快樂，校長張國恩表示，「人生70才開始，東海70也才剛要開始」。

東海大學11月1日歡慶創校70週年，校方今天表示，上千名校友遠從美國、香港、澳門等地返回母校，陸續參與康敦樓整修落成、第26屆傑出校友頒獎、全球校友回娘家晚宴、杜維明院士榮譽特展、綜合活動大樓貫穿儀式、美術系友教師藝術特展、運動大會及各系校友講座交流等活動，校園直到這兩天仍洋溢歡慶氣氛。

校友黃騰輝特捐建「小王子玫瑰園」，歷時近一年種植兩萬株玫瑰，並設有黃騰輝創作小王子銅像，黃騰輝說，40多年前大一，在校園與「人生最重要的一朵玫瑰」太太初見約會，為此種植6千株玫瑰捐贈給母校，之後又加碼到兩萬株，讓學弟妹體會有愛的付出、才會長出美麗玫瑰。

東海大學校長張國恩說，東海70也才剛要開始，特別感謝大渡山學會理事長鄭清和等校友，以創新推動AI貢獻，才讓東海躍升成為AI大學，最後要引用創校校長曾約農的話：「創新是我們的格言」，並提醒全體東海人打破制度與心理圍牆。

東海大學慶祝創校70週年。（校方提供）

「小王子玫瑰園」兩萬朵玫瑰陸續長成中。（校方提供）

