    首頁 > 生活

    「生活碳足跡計算器」升級！ 強化交通、飲食碳排計算更精準

    2025/11/04 12:04 記者黃宜靜／台北報導
    環境部升級「生活碳足跡計算器」，新增「飲食」類型題組，並強化「住宅」與「交通」計算方式，能更精準、直覺的分析碳排。（資料照）

    為鼓勵全民參與淨零綠生活，環境部持續優化「生活碳足跡計算器」，於10月推出第2階段功能，上線「飲食」類型題組，並強化「住宅」與「交通」計算方式，能更精準、直覺的分析碳排。

    環境部表示，10月推出第2階段功能更新4大功能，包括：新增「飲食」題組，分「快速模式」與「個人化模式」，可依照一般、蛋奶素、純素等飲食型態，引導民眾實踐低碳飲食；在住宅上，也新增個人化輸入選項，依實際用電、用氣、用水度數計算，或以全國平均值快速估算。

    環境部續指，除此之外，「交通」題組更新增「快速模式」，提供下拉選單，可以選擇如車輛能源效率等級，保留「個人化模式」供精準數據輸入；同時，將模式名稱更新為「快速模式」與「個人化模式」，操作上淺顯易懂。

    環境部指出，第2階段延續「知碳」與「減碳」理念，民眾可藉視覺化數據掌握生活碳排差異，瞭解行為改變的實質影響，如選擇低碳飲食、汰換高耗能電器、搭乘大眾運輸等可以減少的碳排放量。透過生活碳足跡計算器，從能源、交通、飲食與消費行為出發，逐步落實低碳選擇，攜手邁向2050淨零排放目標。

