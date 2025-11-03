台灣有事日本有事！蘇澳姊妹市日本石垣市 捐款援助花蓮光復

日本石垣市長中山義隆（右）轉贈捐助花蓮光復災區的88萬日圓，由蘇澳鎮長李明哲代表受贈。（圖由蘇澳鎮公所提供）

宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲率團參加姊妹市日本沖繩縣石垣市的年度島祭系列活動，石垣市長中山義隆轉贈石垣市民捐助花蓮光復災區88萬日圓，折合台幣約17萬元善款，透過蘇澳鎮公所轉交，展現「台灣有事日本有事」深厚情誼。

蘇澳鎮與石垣市今年締盟30週年，李明哲率領的33人訪問團，10月31日抵達石垣市參訪。當地年度島祭11月2、3日登場，2天吸引1萬1000人登島朝聖，首日重頭戲島祭踩街大遊行，蘇澳訪問團成員人手一支青天白日滿地紅國旗，列為首團貴賓優先進場，沿途發送蘇澳米製成的麻糬及台灣國旗，受到熱烈歡迎。

石垣島祭今年邁入第61回合，日本德島縣、岩手縣、福島縣、愛知縣等友好城鎮，也派員加入遊行陣容，與蘇澳訪問團互動熱絡。李明哲在開幕式致詞時指出，蘇澳與石垣締盟30週年，雙方除了持續深化市政、教育、文化交流，也在上月簽署災害防救互助協定，日後將攜手因應多元型態災難，提供互助資源。

市長中山義隆轉贈石垣市民義助花蓮光復的捐款共88萬日圓，折合台幣約17萬元，委託蘇澳鎮公所轉交光復鄉。此外，石垣市役所慶祝締結姊妹市30週年，在新榮公園設置嶄新的締盟里程碑石板，把石板鑲嵌在既有友誼紀念碑上，象徵兩地情誼遠源流長。

石垣市年度島祭踩街大遊行，蘇澳訪問團成員人手一支青天白日滿地紅國旗沿路揮舞。（圖由蘇澳鎮公所提供）

石垣市年度島祭2天吸引1萬1000人登島朝聖。（圖由蘇澳鎮公所提供）

石垣市設置嶄新的締盟里程碑石板，把石板鑲嵌在既有友誼紀念碑上，象徵兩地情誼遠源流長。（圖由蘇澳鎮公所提供）

