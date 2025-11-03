為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東重複繳納停車費5年2萬多件 縣府建議用QParking

    2025/11/03 18:43 記者葉永騫／屏東報導
    停車費常有重複繳費的情況。（記者葉永騫攝）

    停車費常有重複繳費的情況。（記者葉永騫攝）

    停車費的繳交現在相當多元，但因為許多民眾使用了不同的扣款機制，造成重複扣款的情況，屏東縣統計5年就有22735件，其中95%已完成退款，縣府除了將推動更便捷的退款方式和自動辨識機制來降低重複費用，也建議民眾用單一扣款，如QParking繳費，以免重複扣款。

    縣府指出，近年民眾透過多元繳費通路（如超商代收、App、自動扣繳）繳納停車費的比例大幅提升，但由於銷帳作業時間不同，容易造成重複扣款，縣府建議民眾統一使用 QParking饗樂停車App 繳費或申辦自動扣繳服務（如uTagGo），如遇重複扣款情形，系統會定期自動辨識繳費狀態，如偵測到重複扣款，將自動退回溢繳金額，民眾無需再行申請，有問題可撥打客服專線08-732-7303。

    縣府交旅處說，未來將持續推動「停車費即時銷帳系統」與「自動退費系統」整合，提升用戶繳費體驗，讓民眾在屏東地區停車能更加安心便利。欲了解更多資訊，可至縣府交通旅遊處官網－便民服務－停車相關服務頁或QParking饗樂停車App查詢停車資訊與繳費紀錄。

    停車費用最好用單一自動繳扣的App。（屏東縣政府提供）

    停車費用最好用單一自動繳扣的App。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播