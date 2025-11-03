屏東重複繳納停車費5年2萬多件 縣府建議用QParking

停車費常有重複繳費的情況。（記者葉永騫攝）

停車費的繳交現在相當多元，但因為許多民眾使用了不同的扣款機制，造成重複扣款的情況，屏東縣統計5年就有22735件，其中95%已完成退款，縣府除了將推動更便捷的退款方式和自動辨識機制來降低重複費用，也建議民眾用單一扣款，如QParking繳費，以免重複扣款。

縣府指出，近年民眾透過多元繳費通路（如超商代收、App、自動扣繳）繳納停車費的比例大幅提升，但由於銷帳作業時間不同，容易造成重複扣款，縣府建議民眾統一使用 QParking饗樂停車App 繳費或申辦自動扣繳服務（如uTagGo），如遇重複扣款情形，系統會定期自動辨識繳費狀態，如偵測到重複扣款，將自動退回溢繳金額，民眾無需再行申請，有問題可撥打客服專線08-732-7303。

縣府交旅處說，未來將持續推動「停車費即時銷帳系統」與「自動退費系統」整合，提升用戶繳費體驗，讓民眾在屏東地區停車能更加安心便利。欲了解更多資訊，可至縣府交通旅遊處官網－便民服務－停車相關服務頁或QParking饗樂停車App查詢停車資訊與繳費紀錄。

