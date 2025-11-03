按日計薪臨時人員擅入豬瘟案場清消扛責？ 中市動保處低調不回應

台中市動保處按日計薪鄭姓人員，昨天擅自進入養豬場清消引發軒然大波，外界質疑沒上頭交代敢擅作主張？但動保處今天低調不回應。（記者陳建志攝）

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央出動國軍化學兵協助消毒，原本今天要採檢，不料昨天台中市動物保護防疫處鄭姓人員卻擅自進入清消，農業部長陳駿季不滿市府私自清消，恐導致採檢偽陰性，影響後續時程，一再表示「遺憾」，記者今天詢問台中市動保處長林儒良，林低調不願回應，表示此事由市府農業局統一對外說明，至於出包的黃姓組長和鄭姓人員是誰也不願說明。

台中市動物保護防疫處人員，昨天私自進入梧棲非洲豬瘟養豬場進行清消，造成原本今天要採檢恐延宕；市府回應指出，是動保處鄭姓人員因誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

針對黃姓組長究竟是下了何種指令？為何鄭姓人員要進入豬場清消？農業局並未說明，但表示該案調查報告已出爐，將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

記者今天再度詢問動保處長林儒良，為何會擅自進入案場清消？林儒良一聽是該事，低調不願回應，表示此事由市府農業局統一對外說明，至於出包的黃姓組長和鄭姓人員誰也不願說明。

據了解，該名鄭姓人員是動保處執行農業部防檢署計畫所僱用的臨時人員，按日計薪，經費由防檢署全額補助，外界質疑，若沒有上頭交代，按日計薪的人敢自作主張這樣做嗎？如今卻想把責任全推給他，希望市府能完整對外說明。

