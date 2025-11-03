11/3世界水母日 體積最小的「烏鴉帽水母」底加啦

枝足水母總是固定於一處「守株待兔」，從容地等待食物上門。（台中海洋館提供）

11月3日是世界水母日！台中海洋館有首次在台灣亮相的烏鴉帽水母，其與枝足水母，成體水母最大皆不超過1公分，令人感嘆大自然的奧秘。

台中海洋館表示，水母是地球上最古老的多細胞動物之一，存活至少5億年，從地表的水域到深海，人們目前已發現逾3000種不同品種的水母，已知的水母種類中體積最大的為獅鬃水母，體積最小的水母則猶如指甲蓋大小，如烏鴉帽水母及枝足水母。



民眾到台中海洋館參觀，初見烏鴉帽水母的第一聲便是驚呼「好小喔」！烏鴉帽水母因其傘部空間有著明顯的突起猶如鳥喙一般，因而得名，屬於水螅綱花水母目，具有特殊的消化及繁殖機制，因其沒有如海月水母明顯四葉草造型的胃囊，因此在口柄內進行消化，養分再透過輻管傳輸到全身，繁殖則是從水螅體直接長成幼體，自水螅體脫離即為具備完成構造的水母體幼體，相較於其他水母來說，可謂是「天選水母」。

同為花水母目的枝足水母，則是佛系生存者的代表，總是固定於一處「守株待兔」，從容地等待食物上門，再透過比身體長於數倍的觸手進行捕捉，因其觸手末端有球狀腫脹的黏附器官，能緊緊黏住獵物，但受到外力干擾時會作鳥獸散，快速逃離現場。

台中海洋館擁有全國展示物種最多、最豐富的水母，目前展示達20種以上的水母，並積極與日本加茂水族館進行密切的跨國合作與交流，在物種復育與展示技術上更上一層樓，共同為海洋保育攜手努力。

烏鴉帽水母因其傘部空間有著明顯的突起，猶如鳥喙一般因得名。（台中海洋館提供）

