民調揭國中教師AI素養不足 教育部：已開發教育生成式AI工具

黃昆輝教授教育基金會今開記者會公布中小學教師AI素養民調結果，董事長黃昆輝（左二）呼籲政府發展完整的國家數位教育政策。（記者林曉雲攝）

針對黃昆輝教授教育基金會今（1）日發布民調指，國中教師及年長資深教師自認AI教學法及專業發展的素養較不足，呼籲政府發展完整的國家數位教育計畫。教育部今晚說明，依聯合國教科文組織發布生成式AI在教育與研究指引，教育部已開發教育生成式AI工具，去（2024）年9月全面開放「因材網生成式AI學習夥伴（e度）」，提供通用型與學科領域型兩種模式，結合多方對話情境設計、學科內容及教學法，讓生成式AI融入教與學的實際情境，提供學生個人化學習機會，並支援教師進行教案設計與課堂互動，確保AI應用符合教學目標與倫理規範。

此外，教育部委託國立中央大學辦理「國小教育階段素養導向之AI素養教學前導計畫」，同時也規劃推動「國中教育階段AI素養教學前導計畫」，針對國中課程特性，發展跨領域AI素養教學策略與教材，並辦理教師增能工作坊，協助國中教師將AI融入課程，進一步強化中學階段的AI素養培育。

教育部說明，自2022年起執行「推動中小學數位學習精進方案」，因應人工智慧應用於教育之趨勢，於現職教師數位教學培訓架構中增列生成式AI教學工作坊（B5）課程，辦理「B5-1生成式AI與教育應用工作坊」、「B5-2生成式AI融入學科領域教學工作坊」，以強化教師AI融入教學實務能力。

教育部也自2023年起推動「智慧教育師培聯盟」與「AIPACK課程推動與教學能力提升計畫」，結合全國29所師資培育大學、22縣市教育局處及中小學，建立AI學科教學知識架構，已建置37所研究基地學校，發展國語文、自然、數學、英語、藝術及特殊教育領域的AI應用課程及評量，並辦理職前及在職教師AI應用工作坊，培育AIPACK種子講師，促進跨領域整合與教學創新，並補助39所師培大學辦理數位（含AI）教學增能活動與課程提供師資生修習，研發師資生數位教學檢測工具，協助評定數位與AI教學知能，已有4756人次參與檢測，也在師資培育課程中導入AI應用。

