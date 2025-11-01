為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全聯貨架悄悄變「動」了！民眾一看讚爆：其他超商該跟進

    2025/11/01 18:46 即時新聞／綜合報導
    近日有民眾發現全聯有門市貨架已換上「電子價卡」。（資料照）

    近日有民眾發現全聯有門市貨架已換上「電子價卡」。（資料照）

    超市數位化浪潮悄然來襲！有民眾發現，全聯門市貨架已換上「電子價卡」，不僅能即時更新價格、顯示促銷資訊，還會出現「小農直採」、「農友定價」等動態文字。影片曝光掀起網友熱議。

    有網友在Threads貼出影片驚呼，「全聯的價牌會動了！」從畫面可見，全聯某門市的蔬菜區與甜點區下方價卡區域，全面更新為電子螢幕，蔬菜區會顯示「我生產的，我負責」、「農友訂價，公道安心」、「直採直送，最快3小時到貨」等文字；甜點區則以彩色背景與動態價格搭配，既清楚又吸睛。

    網友紛紛留言說，「不會再常態性價格有誤差」、「終於不用人工換標籤，店員應該會輕鬆很多」、「這絕對可以改善價牌與結帳不符的問題」、「現在店家出現電子標籤的機率越來越高了！減少紙類浪費」、「其他超商該跟進了」。

    不過，也有網友直言，「開放自助結帳啦！」、「有錢用這個，沒錢用自助結帳機。」、「但結帳還是要等支援收銀」、「這不是重點丫，重點是準確率到底提升了沒有」。

    根據《NOWnews今日新聞》報導，全聯官方回應，目前電子價卡仍屬「實驗性導入」，暫無全台推廣計畫，將先以單店觀察使用效能再行評估是否擴大。

