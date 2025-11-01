打通泰安直達雪見「最後一哩路」建全國最高橋 鍾東錦：工程已發包

打通泰安直達雪見「最後一哩路」建全國最高橋，鍾東錦表示，將低度開發、控管人流。（苗縣府提供）

苗栗縣長鍾東錦今出席「泉柿原味」啟動式時表示，苗62-1線跨越大湖溪河谷橋梁已發包，將開始規畫泰安後山的觀光，並朝低度開發、控管人流以保留原始的山貌提升觀光價值進行。

鍾東錦提到，泰安鄉還欠缺一條更安全更平順的道路，方便遊覽車出入，他近期將會率隊北上拜會交通部長爭取中央支持。另外，鍾東錦宣布，苗62-1線已發包將建設全國最高橋，有望成為打卡景點。但希望能低度開發，控管人流以保留原始的山貌，發展方向需要持續討論定調。

請繼續往下閱讀...

苗62-1線跨越大湖溪河谷橋梁被認為打通雪霸國家公園至雪見遊憩區「最後一哩路」，工程總經費14.5億元，因應地形將打造高達94公尺的橋墩，最大橋梁跨距為190公尺，工程浩大。

泰安溫泉區位處前山、雪見遊憩區位處後山，為大湖溪谷阻隔，歷經多年已部分施工約近2.3公里，還有近1.2公里尚未完成，之前獲內政部核定補助12億6千多萬元。

依縣府交通工務處資料，尚未完成的道路工程計畫路線將由苗62-1線大興村大平地區，向東南延伸後，跨越大湖溪，接中興村新興部落司馬限林道，其中橋梁總長為525公尺，P3橋墩高達94公尺，完工後將會是全國最高。

打通泰安直達雪見「最後一哩路」建全國最高橋，鍾東錦表示，將低度開發、控管人流。（苗縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法