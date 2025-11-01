為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    打通泰安直達雪見「最後一哩路」建全國最高橋 鍾東錦：工程已發包

    2025/11/01 15:04 記者蔡政珉／苗栗報導
    打通泰安直達雪見「最後一哩路」建全國最高橋，鍾東錦表示，將低度開發、控管人流。（苗縣府提供）

    打通泰安直達雪見「最後一哩路」建全國最高橋，鍾東錦表示，將低度開發、控管人流。（苗縣府提供）

    苗栗縣長鍾東錦今出席「泉柿原味」啟動式時表示，苗62-1線跨越大湖溪河谷橋梁已發包，將開始規畫泰安後山的觀光，並朝低度開發、控管人流以保留原始的山貌提升觀光價值進行。

    鍾東錦提到，泰安鄉還欠缺一條更安全更平順的道路，方便遊覽車出入，他近期將會率隊北上拜會交通部長爭取中央支持。另外，鍾東錦宣布，苗62-1線已發包將建設全國最高橋，有望成為打卡景點。但希望能低度開發，控管人流以保留原始的山貌，發展方向需要持續討論定調。

    苗62-1線跨越大湖溪河谷橋梁被認為打通雪霸國家公園至雪見遊憩區「最後一哩路」，工程總經費14.5億元，因應地形將打造高達94公尺的橋墩，最大橋梁跨距為190公尺，工程浩大。

    泰安溫泉區位處前山、雪見遊憩區位處後山，為大湖溪谷阻隔，歷經多年已部分施工約近2.3公里，還有近1.2公里尚未完成，之前獲內政部核定補助12億6千多萬元。

    依縣府交通工務處資料，尚未完成的道路工程計畫路線將由苗62-1線大興村大平地區，向東南延伸後，跨越大湖溪，接中興村新興部落司馬限林道，其中橋梁總長為525公尺，P3橋墩高達94公尺，完工後將會是全國最高。

    打通泰安直達雪見「最後一哩路」建全國最高橋，鍾東錦表示，將低度開發、控管人流。（苗縣府提供）

    打通泰安直達雪見「最後一哩路」建全國最高橋，鍾東錦表示，將低度開發、控管人流。（苗縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播