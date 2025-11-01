為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東衛生局查核校園午餐與東南亞餐飲 未發現不法肉品及違規情事

    2025/11/01 14:35 記者黃明堂／台東報導
    台東衛生局查核校園午餐及東南亞餐飲，未發現不法肉品。（記者黃明堂翻攝）

    台東衛生局查核校園午餐及東南亞餐飲，未發現不法肉品。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣衛生局為防範病死畜禽肉非法流入市面，持續稽查把關防範不法豬肉流入，分別針對營養午餐團膳業者、販售中國及東南亞食品餐飲販賣業者等，進行加強校園午餐與東南亞食品查核，結果皆未發現違法情事，後續將推動非洲豬瘟防治及肉品來源管理，守護民眾食的安全。

    衛生局表示，此波查核行動，首先針對3家提供縣內學童校園營養午餐團膳業者，進行豬肉來源稽核，結果皆使用國產優良CAS肉品，符合規定。另配合中央執行「114年豬肉加工食品製造業來源文件查核專案」查核肉品製造業者是否有屠宰衛生合格證明書、毛豬採購證明單等；進口者應有食藥署核發之輸入食品及相關產品許可通知，目前已查核17家次。另執行販售中國及東南亞食品餐飲販賣業者調查含豬肉製品的來源文件計4家次、攤商4家次、餐飲及餐盒業43家次、學校及其他機關團膳25家次。

    衛生局呼籲，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類。依據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃70分鐘、60℃20分鐘後不活化，或加熱70℃立即不活化。國內屠宰場均設有駐場獸醫師於屠宰前後逐隻檢查，肉品出場前均經屠宰檢驗合格，嚴格把關食品衛生與市場流通安全。

