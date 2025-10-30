為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    員工托嬰中心聲聲催 屏東縣府：規畫設於勝利國小

    2025/10/30 19:59 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣議員梁育慈肯定屏縣府廣設公共托育機構。（取自屏東縣議會網站）

    屏東縣議員梁育慈肯定屏縣府廣設公共托育機構。（取自屏東縣議會網站）

    鼓勵生育應多管齊下，台北、桃園、高雄等市政府均設有員工子女托嬰中心，屏東縣府目前仍未設置，縣議員梁育慈今（30）日在議會質詢時，建請屏東縣府研議設置員工子女托嬰中心等設施，作為推動育兒友善職場的領頭羊。社會處長劉美淑表示，縣府規畫在勝利國小設員工托嬰中心。

    民進黨屏東縣議員梁育慈表示，依性別平等工作法規定，僱用受僱者100人以上之雇主，應提供哺乳室、托兒設施或適當的托兒措施；統計屏縣100人以上事業單位，今年132家中有104家設有托兒設施或措施、比例78.79%。

    梁育慈表示，屏縣約2成企業沒有提供托育支持，縣府是否提供輔導？縣府勞青處長李雨蓁表示，會針對還未申請的事業單位進行說明，明年初也會舉辦兩場說明會，讓企業了解補助內容，自設托兒設施需要空間、員工必須穩定、廚房等設施需管線配備等，這些是事業單位會面臨的困難。

    梁育慈則指出，縣府廣設公共托育機構值得肯定，但針對企業設托育設施，縣府除應深入了解推動不了的原因，也應優先研議設置縣府員工子女托兒設施，設置托嬰中心或幼兒園或臨托場所，作為推動育兒友善職場的領頭羊，鼓勵更多私人企業加入。

    社會處長劉美淑表示，縣府員工應有此需求，有了友善托育設施，對員工的穩定度很有幫助；今年初盤點各鄉鎮可蓋托嬰中心的場域時，周春米縣長即指示在縣政府旁邊的勝利國小的舊廚房，做為未來員工托嬰中心設置地點。

    根據屏縣府廣設公共托育機構規畫，現有10家，今年11月將再增1家，明年增8家、2027年增7家、2028年增3家、2029年增4家，共達33家，勝利國小的縣府員工托嬰中心預計2028年設置完成。

    屏東縣議員梁育慈籲請縣府建置員工托嬰中心。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣議員梁育慈籲請縣府建置員工托嬰中心。（記者羅欣貞攝）

