    視實習老師如「珍寶」 全校共同輔導打造支持性環境

    2025/10/30 17:59 記者林曉雲／台北報導
    新竹市三民國中校長丁淑觀分享「全校共同輔導」的經驗。（圖由教育部提供）

    新竹市三民國中校長丁淑觀分享「全校共同輔導」的經驗。（圖由教育部提供）

    年輕人當老師意願降低，實習老師成為「珍寶」，教育實習是師資生踏入教職的最後一哩路，教育部今（30）日舉辦輔導工作會議，新竹市三民國中校長丁淑觀分享，為了營造支持性學習環境，採取「全校共同輔導」策略，透過「領域會議」讓實習學生進行教學演示，由領域教師共同觀課與回饋指導，再藉由實習會議與輔導教師、實習學生充分溝通期許與目標，讓實習學生勇於嘗試教學與班級經營，從實作中成長。

    教育部今日在國立彰化師範大學舉辦「全國教育實習輔導工作會議」，邀集全國各師資培育大學教育實習業務承辦人、各縣市教育局處業務承辦人及教育實習機構實習業務承辦人，齊聚一堂交流實務經驗。

    教育部師藝司司長武曉霞表示，教育實習制度是師資培育的重要一環，也是師資生踏入教職的最後一哩路，不僅是準教師實踐教育理想的重要階段，更是連結理論與實務的關鍵橋樑，需要師培大學、實習學校與教育行政機關的共同合作與引導，教育部會持續精進教育實習輔導機制，強化師培大學、教育局處及實習學校之間的協作，提升教育實習輔導品質，回應教育改革與學校現場的多元挑戰。

    新竹市三民國中校長丁淑觀、教務主任吳昌諭與國立清華大學師資培育中心實習輔導組黃慧珊進行經驗分享，黃慧珊表示，清大建立跨校業務承辦人群組，透過即時交流與案例分享、討論，形成互助的專業網絡，促進行政經驗共享，也強化整體實習輔導工作的即時性與整合力。

    此外，榮獲今年教育實習績優獎「教育實習合作團體同心獎」的國立台灣師範大學師資培育中心組長陳育霖、國立師大附中實習輔導組長陳芳儀，以多年的實務經驗，引導與會者深入討論教育實習合作推動的策略與挑戰，從合作模式設計、師徒關係建立到實習學生的增能與輔導，提出具啟發性的作法與反思。

    教育部今日在彰師大舉辦「全國教育實習輔導工作會議」交流實務經驗。（圖由教育部提供）

    教育部今日在彰師大舉辦「全國教育實習輔導工作會議」交流實務經驗。（圖由教育部提供）

    教育部師藝司司長武曉霞表示，教育實習制度是師資生踏入教職的最後一哩路。（圖由教育部提供）

    教育部師藝司司長武曉霞表示，教育實習制度是師資生踏入教職的最後一哩路。（圖由教育部提供）

