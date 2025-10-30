全教總批高教淪性平重災區 教育部：均依法積極處理並加強性別意識

教團要求教育部應針對高教場域性平事件提出改革做法。教育部強調對相關事件都依法積極處理，同時強化校園性別意識。（資料照）

北教大已婚許姓教師遭指控劈腿多女，引發討論，全教總直指，高教場域發生多起性平案，淪為權勢性侵、性騷重災區，同時加害人還利用制度漏洞順利退休，呼籲教育部應提出改革方案。教育部回應，對於校園性別事件均依法積極處理，同時也持續強化教師專業倫理與提升性別意識。

許姓教師是國語文教學領域權威，經常受邀至各地分享，與不少國小教師互動，但已婚的他遭媒體爆料，劈腿人數多達12人，身分包括教師、校長、學生，還有網紅女作家與出版社編輯等，更被指控有一套玩膩了就甩掉對方的SOP的渣男行徑。

全教總舉近幾年高教場域發生多起性平案批評，台灣高等教育現場可以說已經是「 權勢性侵、性騷的重災區 」。而對比教育部對於高國中小的制度規範，身為高等教育學府學者的教育部長鄭英耀，竟然完全沒有想要針對目前高等教育現場的規範提出任何改革措施。上述案件甚至有加害人利用制度漏洞順利退休得逞，教育部長還是視而不見，展現「沉默是金」的一貫態度。

全教總認為，問題在於制度漏洞大開，讓加害人全身而退，部分大專狼師能夠在性平調查期間，利用「請辭或退休」的制度漏洞，企圖逃避實質懲處，讓受害者求償無門，而部長為高教出身，卻對高教性平問題視而不見，無異默許權勢性騷的持續蔓延。呼籲教育部絕不能「消極、拖延、縱容」，應提出改革方案。

教育部回應，一貫堅持對校園性別事件「零容忍」的立場，並依照性別平等教育法規定進行調查處理，秉持公正公平之立場及原則。若學校教評會決議有違一般公認之價值判斷標準、違反不當聯結之禁止或相關法治國家應遵守之原理原則，致決議有違法之虞時，均依教師法規定請學校重行審議，不因教師辭職而有別。

教育部提到，對於學校內部可能存在的管理漏洞，或是行為人試圖藉由「辭職」或「退休」等方式逃避責任，已持續督導各級學校應落實通報申訴制度，強化教育部及校內各單位橫向聯繫，加強內部稽核和風險管理，定期檢討制度並進行教育訓練，杜絕類似情形的發生。

此外，教育部說，將持續推動性別平等教育和落實「學校校長及教職員工違反與性或性別有關之專業倫理防治指引」，引導各級學校教職員工履行其專業倫理責任，以營造性別友善及安全包容之學習環境。

