通勤注意！板南線平日早尖峰最密班距時段這天起提前 板南線、淡水信義線假日班距加密

台北捷運板南線尖峰時段總是擠滿通勤人潮，台北捷運今（30日）指出，自11月起，板南線平日上午尖峰時段提前開始加密班距；此外，因應年底多項大型活動，板南線及淡水信義線亦陸續調整假日班距，加強疏運人潮，提供更便利的服務。

北捷指出，板南線是台北捷運系統運量最高路線，目前平日上午8點至8點半尖峰時段已達系統最密班距；為分散及疏運尖峰人潮，11月10日起，板南線平日上午尖峰，亞東醫院站往南港展覽館方向，2分鐘的最密班距啟動時間規劃，由原上午8點提前至7時30分開始。

北捷指出，經整體調度後，將增加一部列車運能約1500人，加上已上線載客的6部空間優化列車，增加運能約500人，合計增加運能約2000人。

此外，配合陸續登場的大型活動，如大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等，板南線假日重疊區間的最密班距，由原本4.5分鐘縮短至3.5分鐘；淡水信義線方面，11月8日起調整星期六重疊區間最密班距，由原本的5分鐘縮短為4分鐘，透過縮短班距、適時加發列車等措施，加強服務旅客。

北捷說，歡迎民眾假日出遊或參與各項大型活動時，多多利用大眾運輸工具，事先下載「台北捷運Go」App規劃行程，乘車時透過路線擁擠度與到站時刻，適時安排行程與避開人潮擁擠車廂。

