為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄港和國小天文展示廳全新升級 互動體驗探索宇宙

    2025/10/30 13:24 記者許麗娟／高雄報導
    港和國小天文展示廳中，學生可挑戰星座連線遊戲。（記者許麗娟攝）

    港和國小天文展示廳中，學生可挑戰星座連線遊戲。（記者許麗娟攝）

    高雄市港和國小校內有座天文教育館，5樓有大口徑的天文望遠鏡可探索星空，而4樓的天文展示廳近期重新打造成「銀河小學堂」，將科技與天文常識結合，可透過互動式體驗探索宇宙，今（30日）正式啟用，將成為學生接觸天文教育的起點。

    港和國小校長黃寶靚指出，原本的天文展示廳已使用27年，今年教育局補助250萬元經費，翻新空間與設備，將老舊的靜態展示區改造為互動體驗認識宇宙、星空、太陽系，有「AR行星奇航」可利用平板鏡頭與感應圖像技術，與八大行星互動合影，「宇宙知識跳跳碰」藉由O、X遊戲挑戰天文知識，也有「星座快照」可透過AR影像結合技術，拍下屬於自己的星座紀念照片等。

    黃寶靚說，學校的課程也與天文館結合，1、2年級認識太陽和星座故事，3、4年級與自然課結合觀測月球、認識北斗七星，5年級會安排夜宿學校，可親身體驗用大口徑的天文望遠鏡觀測星空，6年級畢業前夕要學會操作望遠鏡等。

    高雄市教育局副局長劉靜文表示，「銀河小學堂」硬體設施的提升，讓教育與科技實際接軌，這是高雄學校天文教育推展的空間，也歡迎各校師生一同來體驗。

    六年級學生洪亮說，更新後的展區空間，有許多互動好玩的體驗區，最喜歡通往宇宙的入口區，介紹許多天文台與發射站。學生王宜辰也興奮地說，透過平板和行星合照，好像行星就在你眼前。

    可以輸入自己的體重， 了解自己在太陽系不同星球的重量。（記者許麗娟攝）

    可以輸入自己的體重， 了解自己在太陽系不同星球的重量。（記者許麗娟攝）

    透過AR平板可與不同的星球合影。（記者許麗娟攝）

    透過AR平板可與不同的星球合影。（記者許麗娟攝）

    「宇宙知識跳跳碰」藉由O、X遊戲挑戰天文知識。（記者許麗娟攝）

    「宇宙知識跳跳碰」藉由O、X遊戲挑戰天文知識。（記者許麗娟攝）

    港和國小天文教育館5樓有大口徑天文望遠鏡可觀測星象。（記者許麗娟攝）

    港和國小天文教育館5樓有大口徑天文望遠鏡可觀測星象。（記者許麗娟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播