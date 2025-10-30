教育部「U-start原漾計畫」 300萬補助5校原民青年創業

國立台東大學「原人音創」團隊，建立音樂線上媒合平台，讓原住民族與地方音樂創作者能安心。（圖由教育部提供）

教育部和原民會合推「U-start原漾計畫」，協助原住民族青年團隊創業，國立東華大學「原氏-qsurux_qraqil」、國立宜蘭大學「思卡嵐 Sgalan」、國立台東大學「原人音創」、元智大學「販骨－Bone Accessory」及樹德科技大學「原初療癒整合有限公司」5隊共獲創業獎金300萬元與輔導資源支持。

教育部青年署科長呂松青說明，「U-start原漾計畫」自2020年起實施，致力於協助原民青年實踐文化創新與永續發展，已扶植67組原民青年創業團隊築夢起飛，今年第二階段績優評選共有5組團隊脫穎而出，入選團隊橫跨設計、教育、音樂及療癒產業等多元領域，展現新世代原民青年跨域創新的視野與行動力。

東華大學「原氏-qsurux_qraqil」團隊說明，受太魯閣族文化啟發，結合台灣16族及南島語族的文化元素，打造兼具傳統內涵與現代設計感的服飾品牌，傳遞文化時尚與永續共融的理念；宜蘭大學「思卡嵐 Sgalan」團隊表示，融合泰雅族傳統智慧與當代設計，推出具族語故事內涵的文創農產品與寓教於樂DIY體驗組合，透過文化教育與產業創新並進，實踐文化永續傳承與地方共榮。

台東大學「原人音創」團隊則說明，其建立原住民族音樂創作媒合平台，導入分級制度、透明定價與版權保障機制，協助原青音樂人突破地域與資源限制，在家鄉實現音樂夢想，開創文化創作的新舞台；元智大學「販骨－Bone Accessory」將傳統獸骨工藝融入現代設計語彙，轉化為兼具文化意涵與時尚風格的飾品，讓傳統工藝以嶄新形式融入生活，延續文化記憶與設計價值；樹德科大「原初療癒整合有限公司」以台東建和部落（射馬干部落）為創業基地，結合山林生態與心靈療癒，打造自然探索與五感體驗活動，陪伴參與者釋放壓力、找回身心平衡，展現原鄉文化與療癒產業結合的新模式。

國立東華大學「原氏qsurux_qraqil」團隊，創造兼具原住民族部落傳統內涵與現代設計感服飾。（圖由教育部提供）

