    首頁 > 生活

    非洲豬瘟衝擊! 屏東縣宣布減免市場豬肉攤商1個月租金

    2025/10/29 19:13 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣公有豬肉攤商可減免一個月租金。（屏東縣政府提供）

    屏東縣公有豬肉攤商可減免一個月租金。（屏東縣政府提供）

    非洲豬瘟造成豬肉攤無法做生意，屏東縣府今天（29日）宣布，屏東西市場及各鄉鎮市公所公有零售市場販售豬肉，及豬肉加工製品攤商減免1個月租金。

    屏東縣議員李世斌肯定縣政府在非洲豬瘟防疫上的迅速反應與高效率，但提醒禁宰禁運措施對地方經濟的衝擊，特別是中下游豬肉相關產業的生計問題。

    李世斌指出，屏東縣為全國養豬頭數第2多的縣市，縣府在疫情傳出後第一時間完成1285場養豬場訪視，並針對高風險區域進行全面清消與化製運輸車消毒，展現地方政府超前部署的行動力。但防疫固然重要，經濟同樣不能忽視，中央宣布15天禁宰禁運令，影響了整個中下游豬肉產業鏈，上游的養豬戶部分，農業部已經允諾將給予補助；但中下游的肉品市場、攤商與餐飲業者，同樣需要地方政府的關心與協助，呼籲縣府調查中下游產業受衝擊的實際情形，研擬租金減免、攤商補貼等因應方案，避免基層成為政策下的受災者。

    縣長周春米說，目前縣府仍以防疫為首要任務，但對於受波及的相關產業，也會與中央攜手合作，共同研擬協助措施，下午進行研議後宣布減免租金1個月，初步統計共118攤，除租金減免外，也會持續研議其他協助方案，縣府也將發函給各民有市場經營業者，鼓勵比照辦理減免租金，共同協助攤商度過難關。

    熱門推播