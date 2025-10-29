南彰化也撐不住了！北斗肉圓生下週停業5天 業者：賣到沒肉為止

北斗「肉圓生」宣布下週暫停營業5天（記者陳冠備攝）

受台中爆非洲豬瘟影響，中央日前宣布全國禁宰、禁運豬隻再延長10天，重創以豬肉為主的彰化肉圓，近日北彰化有不少排隊名店陸續宣布暫停營業，只剩南彰化北斗肉圓仍在苦撐，但業者坦言「快沒肉了」，預計下週起暫停營業至少5天，民眾想吃得趁早。

彰化肉圓分南北兩派，北彰化以大顆「彰化肉圓」聞名，南彰化則以皮薄酥香的「北斗肉圓」令人垂涎。兩者雖風味各異，但共通點都是使用溫體豬肉。禁宰令一出，肉圓產業首當其衝，北彰化阿璋肉圓、北門口肉圓等老店已率先歇業，僅北斗地區部分業者還在苦撐，讓民眾好奇，難道南北豬肉不同命？

「快要撐不住了！」肉圓生業者范振森無奈表示，為維持傳統風味，堅持使用溫體豬肉製作內餡。禁令發布後，雖靠連假前備貨苦撐，但庫存預計僅能維持至本週末，決定自下週一起暫停營業至少5天，後續將視政府什麼時候解禁，沒有肉也沒法賣。

位於北斗奠安宮美食廣場的「肉圓瑞」也面臨同樣困境，業者透露，本週庫存用完後將無肉可用，已考慮暫停營業。對於是否改以雞肉替代，業者坦言，民眾喜愛豬肉大塊咬下的口感，改用雞肉需時間研發，等新口味推出時，恐怕豬肉早已恢復供應。

北斗鎮五權里長謝正良表示，鎮上多家肉圓業者都在苦撐，有業者透露，這週是關鍵，已打算下週起開始歇業，準備環島去了。他也說，想吃肉圓要趁早，不然下週可能整條街都吃不到了。

彰化肉圓分南北兩派，北彰化以大顆「彰化肉圓」聞名，南彰化則以皮薄酥香的「北斗肉圓」令人垂涎。（記者陳冠備攝）

全國禁宰、禁運豬隻再延長，民眾想吃肉圓要把握時間。（記者陳冠備攝）

