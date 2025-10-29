為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    AI可協助教師批改作文！ 產官學研攜手開發評閱輔助系統

    2025/10/29 16:49 記者楊綿傑／台北報導
    教育部持續推動人工智慧技術於教育領域之創新應用，今日舉辦產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統 暨AI個人筆電捐贈記者會。（記者楊綿傑攝）

    教育部持續推動人工智慧技術於教育領域之創新應用，今日舉辦產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統 暨AI個人筆電捐贈記者會。（記者楊綿傑攝）

    批改作文，AI來幫忙！由教育部、中央大學、暨南國際大學團隊合作開發「Write AI高中作文評閱輔助系統」，不只可助教師加速批閱時間並給予學生回饋，亦能助教師掌握學生寫作表現並調整教學策略。教育部政次劉國偉表示，推AI目的不在取代教師，而是要藉AI工具，讓教師教學上更便利，學生可以學習更多，教育部會繼續推動AI融入學習。

    教育部今發表「Write AI高中作文評閱輔助系統」，展現產官學研助力語文教育的成果，並落實數位平權。會中中華電信也攜手美國高通公司捐贈100部AI個人筆電予師資培訓使用並助開發模型落地單機版本，預計初期培訓千名高中國文教師參與應用，未來甚至可能向下延伸到國中作文批改。

    該系統模型訓練計畫主持人、中央大學資工系教授蔡宗翰指出，計畫結合台灣本土大型語言模型與高品質標註資料，訓練出專用的作文評分模型，能更準確理解與評估學生作品、提供一致化的評分輔助，並給予具體而有價值的回饋。

    教育部政次劉國偉提到，系統以學生實作且由教師人工批閱後所獲得之標註資料進行模型訓練，進而建立具備包括內容、結構、語言、表達與創意5向度評分能力之作文輔助AI，可幫助學生提升邏輯、批判性思考與表達能力；教師可快速獲得學生作文的語意分析、結構建議與評分結果，進而協助掌握學習情形、調整教學策略。

    教育部資科司副司長邱仁杰說明，該系統的水準媲美專家，經過上萬份文章交叉比對，AI評分與專家教師評分在25分的量尺上，平均誤差低於2分；且AI不只能給分數，還可以針對5個向度提供質性評語，並發掘出亮點佳句；批改時間則可以從傳統人工1篇耗時5至7分鐘，縮短到15秒，為教師釋放更多教學準備時間。

    該系統中文應用計畫主持人、暨南國際大學中文系特聘教授曾守仁提到，經專業訓練的作文評分輔助AI能以3等6級精確評分，加速批閱時間，給予學生即時回饋。且透過邊緣AI技術，也能在AI PC單機操作這套系統，確保學生不會因連線資源不足影響學習。

    由教育部、中央大學、暨南國際大學團隊合作開發「Write AI高中作文評閱輔助系統」，不只可以協助教師加速批閱時間並給予學生回饋，有助教師掌握學生寫作表現並調整教學策略。（記者楊綿傑攝）

    由教育部、中央大學、暨南國際大學團隊合作開發「Write AI高中作文評閱輔助系統」，不只可以協助教師加速批閱時間並給予學生回饋，有助教師掌握學生寫作表現並調整教學策略。（記者楊綿傑攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播