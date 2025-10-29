為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    廚餘露天堆置台中市府挨轟 網憂：動物取食恐讓病毒散播

    2025/10/29 07:52 即時新聞／綜合報導
    江和樹揭露霧峰廚餘掩埋場驚人「廚餘谷」畫面。（圖翻攝自江和樹臉書）

    台中市梧棲區一處使用廚餘的養豬場爆發非洲豬瘟，市府以「挖坑堆肥掩埋」作為緊急處理方案，事實上卻是露天堆置廚餘形成「廚餘谷」，引發外界批評。政治工作者周軒發文質疑「如果裡面有什麼不好的東西，是不是大型煉蠱場的意思？」律師林智群也質疑，如果廚餘有外來肉品，病毒會不會到處傳播呢？也有網友擔憂，去年在后里就曾有山豬出沒，若山豬取食廚餘恐帶著病毒「趴趴造」。

    台中養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，中央宣布豬隻禁宰運與禁餵廚餘措施，台中市府以「挖坑堆肥掩埋」作為緊急處理方案，外界卻發現廚餘是遭到露天堆置，將此情況形容為「廚餘坑」、「燕圾湖」，有議員更揭露霧峰廚餘掩埋場變成驚人「廚餘谷」，質疑市府亂倒廚餘恐讓非洲豬瘟傳播加劇。

    對此周軒在臉書發文質疑，「這些廚餘應該都沒有經過高溫處理過就直接倒在這了吧？如果裡面有什麼不好的東西，是不是大型煉蠱場的意思？」

    林智群也發文指出，地上出現11座廚餘湖，鳥看到後會不會去吃呢？吃完會不會飛走呢？飛的過程會不會大便呢？如果廚餘有外來肉品（一堆人偷偷團購進來的、海關沒查到的），非洲豬瘟病毒會不會到處傳播呢？

    在Threads上也有網友發文質疑，「台灣野外的山豬已經沒有天敵可言，且野豬可以帶原非洲豬瘟病毒，卻不會馬上發病死亡，還可以有段時間『趴趴造活跳跳』，若野豬拱開掩埋廚餘取食，帶原後再『趴趴造』（台語，到處亂跑之意），後果不堪設想」。

    在發文底下也有網友分享新聞報導，指去年后里區確實有山豬出沒，質疑「廚餘還放在后里真的是來報復豬農的」。

    圖為台中后里區去年有里長拍到，野豬出沒於稻田收割處破壞農作物。（資料照，記者張軒哲翻攝）

