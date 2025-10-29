五級颶風梅麗莎襲牙買加傳7死 鄭明典：基建擋不住這強度

昨深夜氣象粉專「觀氣象看天氣」也發文指出，今年迄今地球上最強風暴梅麗莎強度已來到160kt（大約為82m/s風速），已經為超級颶風，相當於F3等級龍捲風風力，十分暴力。（圖擷自臉書）

颶風「梅麗莎（Melissa）」於美東時間28日下午1點（台灣時間今晨1點）登陸牙買加，最大風速達每小時近300公里，強度遠高於五級颶風的門檻，是該國史上最強颶風，造成嚴重災情，外媒指牙買加、海地等國至少已知7人死亡。前中央氣象局局長鄭明典也發文直言「當地的基礎建設擋不住這種強度的颶風」。

鄭明典昨晚在臉書就曾發文指出，颶風中心已來到牙買加旁邊，「這個地方的基礎建設擋不住這種強度的颶風，很可怕的颶風！」氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，五級超級颶風維持在顛峰狀態，風眼銳利，核心非常緊實。

昨深夜氣象粉專「觀氣象看天氣」也發文指出，今年迄今地球上最強風暴梅麗莎強度已來到160kt（大約為82m/s風速），已經為超級颶風，相當於F3等級龍捲風風力，十分暴力，若以此強度登陸，將成為並列大西洋有史以來「最強登陸颶風」，整體強度則為大西洋歷史第3強，最新飛機投落送實測甚至支持170kt（87.38m/s）以上風力，顯示其實際強度可能更為劇烈，未來幾天將一路橫掃古巴、巴哈馬！

外媒報導指出，梅麗莎於美東時間28日下午1點在新希望鎮附近登陸，最大持續風速為185英里/小時（295公里/小時），遠高於五級颶風的最低強度，也是該國有史以來遭遇的最強颶風。目前傳出包含牙買加和海地各有3人死亡，多明尼加共和國則有1人死亡。

美國氣象預報機構AccuWeather指出，自有記錄以來，該島從未遭受過4級或5級颶風的直接襲擊，此次颶風帶來的破壞可能與牙買加人民以往所見的任何情況都不同。

美國國家颶風中心（NHC）發出警告，指颶風梅麗莎緩慢向北偏東方向移動，可能引發「災難性」的洪水氾濫、土石流和破壞性強風。圖為美國太空總署（NASA）拍下的衛星影像。（歐新社）

