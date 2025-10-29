為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北北基宜大雨特報！ 明短暫回溫 東北季風週五再增強

    2025/10/29 06:59 即時新聞／綜合報導
    受東北季風影響，位於迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區今日下雨時間較長。（資料照）

    受東北季風影響，位於迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區今日下雨時間較長。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（29日）受東北季風影響，位於迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長。氣象署凌晨4點30分發布4縣市大雨特報，台北市山區、新北市山區及北海岸、基隆市及宜蘭縣要注意大雨。

    今日宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生，桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨則較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

    氣溫方面，桃園以北及宜蘭整天仍涼，氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，低溫約20至24度，今日平地最低溫出現在新北市石碇區的「國五S006K」測站，凌晨2點3分測得18.5度。今日竹苗、花東白天高溫約26至29度，台中以南可達31、32度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。

    空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，午後中南部近山區可能達橘色提醒等級。

    週四（30日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。高溫部分，北部、東半部27至29度，中南部31至32度；低溫方面北部、東北部則是20至22度，中南部、花東23至24度。

    週五（31日） 東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，桃園以北、東北部地區及竹苗山區有局部短暫雨。此波東北季風將持續影響至下週二（11月4日），高溫部分，北部、東北部22至25度，花東25至28度，中南部30至32度；低溫方面北部、東北部19至21度，中南部、花東21至24度。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    21 ~ 25 23 ~ 35 27 ~ 34 23 ~ 28

    氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播