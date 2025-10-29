北北基宜大雨特報！ 明短暫回溫 東北季風週五再增強

受東北季風影響，位於迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區今日下雨時間較長。（資料照）

中央氣象署指出，今日（29日）受東北季風影響，位於迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長。氣象署凌晨4點30分發布4縣市大雨特報，台北市山區、新北市山區及北海岸、基隆市及宜蘭縣要注意大雨。

今日宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生，桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨則較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，桃園以北及宜蘭整天仍涼，氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，低溫約20至24度，今日平地最低溫出現在新北市石碇區的「國五S006K」測站，凌晨2點3分測得18.5度。今日竹苗、花東白天高溫約26至29度，台中以南可達31、32度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，午後中南部近山區可能達橘色提醒等級。

週四（30日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。高溫部分，北部、東半部27至29度，中南部31至32度；低溫方面北部、東北部則是20至22度，中南部、花東23至24度。

週五（31日） 東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，桃園以北、東北部地區及竹苗山區有局部短暫雨。此波東北季風將持續影響至下週二（11月4日），高溫部分，北部、東北部22至25度，花東25至28度，中南部30至32度；低溫方面北部、東北部19至21度，中南部、花東21至24度。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 25 23 ~ 35 27 ~ 34 23 ~ 28

氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

