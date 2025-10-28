為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    說法變變變!台中非洲豬瘟疫調惹議 副市長鄭照新回應了

    2025/10/28 20:08 記者蘇孟娟／台中報導
    中市副市長鄭照新說明非洲豬瘟疫調。（記者蘇孟娟攝）

    台中爆非洲豬瘟，但市府疫調說法卻一變再變，中央應變中心限今日下午3點前提供精準疫調報告，最終疫調報告送出內容曝光，但最早通報者及通報時間又變動；副市長鄭照新強調，因疫情發生當下人力全投入撲殺等後續處置，加上當事豬農陳述不精確，後經交叉比對、更新資訊滾動式報告，「中間造成誤解，十分不好意思」。

    台中養豬場爆非洲豬瘟，但台中市連日來從到場獸醫身分及獸醫人數一變再變，引發強烈撻伐，今日台中市府在非洲豬瘟前進應變所記者會中，首曝光「正版」疫調報告，但從最早通報者及通報時間點到獸醫人數均再「更新」。

    對被外界質疑疫調說法連日數變，鄭照新指出，因為疫情初發生時，人力全投入撲殺等後續處置，且當事人的陳述不盡精確，豬農跟豬農兒子所接洽到的資訊，有相當程度落差，所以在第1階段所呈現的資訊，是以口述的疫調為主，但是接下來因為有進行進一步的交叉比對，在疫調規模擴大，疫調內容也比較深入後，若有更新的資料，就滾動式報告，並非數日數種說法。

    他強調，市府就是在收集到新的事證後，會以更加完整的方式，跟大家報告，「中間造成媒體或者是社會的一些誤解，我在這邊要說十分不好意思」，但市府會盡力把完整的資訊，第一時間予以澄清。

