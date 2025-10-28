中市府非洲豬瘟疫調報告疑點多 應變中心：中央派員協同調查

非洲豬瘟中央災害應變中心28日在農業部防檢署召開記者會，由署長杜麗華（右）主持、企劃組組長林志憲（左）報告。（記者廖振輝攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，台中市府昨遞交的初步疫調報告，非洲豬瘟中央災害應變中心今（28日）表示，該報告有多項需改善，包含要求台中市府必須釐清首頭病死豬的確切死亡日期是否為10月10日等，除請中市府盡速完成疫調工作，也宣布即起中央將派員協同中市府執行後續疫調。

國內爆發非洲豬瘟疫情首例，所在地的台中市府針對該養豬場到訪的獸醫師、豬隻死亡頭數說法每天都不同，又因疫調報告由中市府執行，有專家就建議中央應早日介入，避免中市球員兼裁判，才能確保疫調報告的公正性。

請繼續往下閱讀...

台中市府繳交給應變中心的初步疫調報告中，該案場首頭病死豬死亡日期更存在疑義，防檢署署長杜麗華今在應變中心記者會表示，應變中心已在今天下午3時59分收到中市府送來的詳細疫調報告（原規定繳交的期限為下午3時），會就該詳細疫調報告召開專家會議討論後對外說明。

防檢署企劃組組長林志憲進一步指出，從初步疫調報告中，懷疑案場豬隻最早死亡日期恐比一開始中市府提出的10月10日更早，已請中市府進一步調查。

林志憲表示，目前疫調針對該案場的第一層關聯場共40場檢驗調查後都是陰性，第2階段疫調會針對這40場關聯場的關聯場調查，包含次一層的養豬場，屠宰場、肉品市場、化製場等，也宣布即起中央將派員陪同台中市府，執行後續的現場疫調訪查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法