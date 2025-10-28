台南國宅社區打造「種子珠寶」 引領自然時尚

台南國宅社區社造計畫打造國宅文化特色產業。（記者王姝琇攝）

台南市國宅社區發展協會今舉辦「114年度台南市社區營造計畫 城市創藝－打造國宅文化特色產業」成果發表會，將不同自然花葉元素結合種子，進階開發新綠色環境教育課程，落實民眾參與低碳永續環境的體驗。

今年異質結合搭配使用各種不同琉璃珠、陶珠、多彩銅線、皮繩等設計與製作技巧，將種子商品設計提升至「珠寶化」，不再僅使用傳統以種子結合繩結的吊飾，而是做出各式種子耳環、胸針、戒指、手鏈、手鐶、項鍊，引領自然風時尚熱潮。此外，今年種子創藝商品亦受到各界重視，目前正積極籌劃2025台南流行時尚產業展中參展，大大提升社區的能見度。

請繼續往下閱讀...

指導老師曾琬婷表示，今年發展方向不局限於種子工藝商品發展，而是以更宏觀與自然生態的綠色生活美學為基調，將不同的自然花葉元素，結合種子進階開發新的綠色環境教育課程，並將學習成果應用於學習空間場所種子學堂的景觀提升。

今年學習教育課程有各種生態的印記的學習，包含植物敲拓染、植物染、植物花葉移印染，志工們在採集種子時，也能同時將其植物花葉利用更為廣泛，提供更多豐富的自然體驗課程，並結合鄰近新興國中，開放社區民眾更多元的學習。

更新奇的課程「魔法煉金術」，是曾琬婷由日本傳承而來的工藝課程，將平凡的種子或葉子一躍變身為像精緻琺瑯燒一樣的炫麗色彩，運用在這次的種子首飾創作品格外亮眼並提升了原來的價值。另，透過種子藝創工坊課程，培力志工、新一代年輕人及國中小的親子共學的機會，傳承國宅環保綠生活美學及照護弱勢的核心價值，持續建置網路平台資訊行銷社區。

114年度台南市社區營造計畫「城市創藝－打造國宅文化特色產業」成果發表會。（記者王姝琇攝）

台南國宅社區社造計畫打造「種子珠寶」引領自然時尚。（記者王姝琇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法