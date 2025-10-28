年底想辭職？他猶豫要裸辭或領年終 網友一面倒這樣建議

網友發文分享，因工作不開心想辭職，但隨著年底將近，他猶豫該裸辭還是先領完年終？示意圖。（情境照）

年底將近，不少上班族開始期待年終獎金的發放。網友發文分享，因工作不開心想辭職，但隨著年底將近，他猶豫到底該裸辭還是先領完年終？貼文曝光後，引起網友熱議，多數網友建議先領完年終再離職。

前天網友在Dcard以「裸辭還是領完年終」為題發文分享，工作不開心的念頭每天在腦中打轉，於是上網查詢他人裸辭後的生活經驗。有人認為當下果斷辭職才是真正的勇敢，也有人建議至少把年終領完再離職，才是理性選擇。網路上眾說紛紜，讓他苦惱「到底該怎麼做才對」？

貼文曝光後，多數網友都認為領年終再走，「把年終領完再走，不要跟錢過不去，再辛苦幾個月，領到年終拿來犒賞自己或是拿來當包紅包的經費」、「是我當然領完年終再走，年終有六個月耶，不拿白不拿」、「年底目前不好找工作，還真的是年終完那幾個月可能好找一點」、「先領年終，等過完年再說」。

另有其他人建議，「我找到想做的工作內容，所以直接辭了放棄3.5個月的年終，建議還是先看看自己卻不缺錢」、「裸辭的前提條件，你的存款夠你用到找到下一份工作嗎？如果錢花光還沒找到工作是要先兼職還是？如果你的存款有幾百幾千萬，那上面都是廢話直接辭吧」。

