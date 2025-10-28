中市提交初步疫調疑點多 應變中心：首隻病發豬死亡日恐非10/10

非洲豬瘟中央災害應變中心28日在農業部防檢署召開記者會，由署長杜麗華（右）主持、企劃組組長林志憲（左）報告。（記者廖振輝攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，台中市府原應於昨日就提出疫調報告，卻僅口頭說明且無任何佐證資料，非洲豬瘟中央災害應變中心今（28日）指出，中市府初步繳交的報告仍有多項缺失，包含三聯單豬隻死亡頭數不一、首隻豬發病死亡日期疑非10/10，待收到完整報告後，由專家檢視後對外公布。

應變中心昨要求中市府必須在昨天下午5時前繳交初步疫調，今天下午3時前繳交詳細疫調，應變中心表示，於昨天晚間5時44分收到初步疫調，並於今天下午約3時59分收到詳細疫調，就目前的初步疫調顯示，仍有4大項急需改善的項目，包含必須盡速釐清化製三聯單死亡豬隻頭數不一的數量，還有要加強案場人員出入與流浪動物的管制，還有再次加強案場的環境清潔消毒，以及確認臨床症狀的初發日期。

防檢署署長杜麗華表示，目前就豬隻死亡的頭數，化製三聯單中有部分頭數無法對上，有少數一兩天甲單跟丙單並不一致，已要求中市府釐清，另外就目前該案場的豬隻死亡狀況，就化製場數據往回追到9月，該案場9/4有1頭死亡，9/9日有1頭死亡，9/22日有2頭死亡、10月3日有1頭死亡，10/4有3頭死亡，10/5有1隻死亡，已請中市府確認到底第一頭因非洲豬瘟死亡的豬隻確切日期，因為從化製的數字檢視並檢視初步報告，但就查診的情況，認為第一頭豬發病的日期可能不在10/10，還必須再次確認，才可依照潛伏期的15天再往前推估，擴大圈關聯場。

該案場清消後仍有2處驗出陽性，杜麗華表示，2處分別在公豬欄跟電擊欄，目前環境採檢20幾處，目前是在這2處檢出，因此已請中市府加強清消。

杜麗華表示，目前啟動的第二輪加強防疫措施，針對高風險養豬場571場已要求各縣市每天查訪，只有有斃死豬逐隻採檢，另也調降各養豬場化製異常的數量，往回推10月13日迄今有35家養豬場化製數量較為異常，針對可能的疑似案例都展開採檢，全數都是陰性。

