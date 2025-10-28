為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中市「正版」疫調首曝光 第一時間通報者又變了

    2025/10/28 11:49 記者蘇孟娟／台中報導
    鄭照新今在應變所首曝光「正版」疫調。（記者蘇孟娟攝）

    鄭照新今在應變所首曝光「正版」疫調。（記者蘇孟娟攝）

    台中成非洲豬瘟破口，疫情爆發以來台中市府疫調說法一變再變，連中央非洲豬瘟應變中心均直指台中市提供的疫調資訊有10大缺失，今日台中市政府終於曝光「正版」疫調，最早通報者又變了，再更新是在11日由「台中市養豬協會總幹事通報動保處」，但當時推測為「丹毒」，且曝光參與獸醫數增為4人。

    台中市副市長鄭照新對被指市府說法一變再變強調，因疫情發生當下人力全投入撲殺等後續處置，加上當事豬農陳述不精確，後經交叉比對、更新資訊滾動式報告，不是5天5說法，「中間造成誤解，十分不好意思」。

    台中爆非洲豬瘟疫情後，台中市府說法多次出現前後不一情況，光病豬出現後到場「獸醫師」身分一變再變，最後竟只是「獸醫佐」到場，連中央應變中心都不客氣限時今日下午3點前提供精準疫調報告外，更須一併就10點缺失進行補正說明。

    台中市今日終在前進應變所記者會中曝光「正版」疫調報告，結果第一時間通報者又變了，鄭照新指出，疫調自11日到22日豬隻撲殺，最早是在11日由「台中市養豬協會楊總幹事通報動保處」，個案場出現20豬隻死亡，推測為丹毒；動保處指派賴姓獸醫了解情況；13日動保處賴姓獸醫致電案場，豬農回應，已自行請王姓獸醫佐了解，研判可能為放線桿菌胸膜肺炎，以備用藥投藥治療，王姓獸醫佐並首度通報動保處，案場出現豬隻異常死亡，初判為放線桿菌胸膜肺炎。

    14日賴姓獸醫前往豬場疫調，豬農表示，已諮詢王姓獸醫佐用藥治療，病情逐漸改善，並婉拒動保處採樣，賴姓獸醫在訪視紀錄登錄，臨床症狀是萎死、流鼻血，研判為放線桿菌胸膜肺炎，且回報無血便跡象（無非洲豬瘟典型症狀）；15日中央化製系統 以email通知動保處，10月11日案場死亡20頭；10/16–18豬場治療中，死亡數降低，這幾天死亡豬隻都未超過3隻，直到19日死豬數增為10頭，且出現3歲種公豬死亡異常現象，20日王姓獸醫佐上午9點再度通報動保處，動保處派賴姓及祁姓兩位獸醫至案場採樣，21日防檢署 PCR 初篩陽性，22日動保處完成預防性撲殺及掩埋195頭。

