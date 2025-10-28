為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    義大世界跨年煙火秀 首創藍色流星雨

    2025/10/28 10:29 記者洪臣宏／高雄報導
    義大世界2026跨年煙火「藍色流星雨」。圖為模擬圖。（圖由義大提供）

    義大世界2026跨年煙火「藍色流星雨」。圖為模擬圖。（圖由義大提供）

    跨年盛事「2026義大世界跨年煙火秀」，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，今（28）日搶先曝光首波煙火亮點，全台首創的「藍色流星雨煙火」，以劃時代的技術，將前所未見的藍色煙火投射夜空，創造出宇宙星河般的唯美幻境；「流墨幻彩煙火」則顛覆傳統，以日間彩煙為畫筆，在夜幕中渲染出繽紛色彩。義大世界表示「我們將以頂尖煙火藝術工藝，打造一場史上最浪漫的花火盛典」。

    義大世界跨年煙火秀邁入第17年，2026年以「紫耀義大 義享奔騰」為主題，將新春馬年的奔騰氣勢與活力，化作最誠摯的新年祝福。

    今年的煙火設計3大亮點，首先登場的「流墨幻彩煙火」，白閃高亮煙火與日間彩煙的奇幻交織，在夜空中揮灑出一幅流動的畫卷，絢麗的七彩騰雲層層堆疊，猶如瑰麗的織錦從天而降；義大世界全台獨家鉅獻「藍色流星雨煙火」，不用出國就能親眼目睹的絕美藍色煙花；「五彩瀑布煙火」，繽紛壯觀的煙火如瀑布般絢麗流暢。

    更多跨年資訊請洽義大世界跨年官網

    義大世界2026跨年煙火「流墨幻彩煙火」。圖為模擬圖。（圖由義大提供）

    義大世界2026跨年煙火「流墨幻彩煙火」。圖為模擬圖。（圖由義大提供）

    義大煙火秀為南台灣跨年盛事。（圖由義大提供）

    義大煙火秀為南台灣跨年盛事。（圖由義大提供）

    義大煙火秀搶先曝光亮點。（圖由義大提供）

    義大煙火秀搶先曝光亮點。（圖由義大提供）

