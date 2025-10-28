指台中非洲豬瘟疫調「很多要釐清」 陳駿季籲盡快補強

農業部長、非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季。（資料照）

台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，台中市遲未交完整疫調報告，都僅有口頭說明，並且都缺乏佐證。對此，農業部長陳駿季今天在立法院受訪表示，台中市提供的疫調資訊還有很多要釐清的，呼籲盡快補強並提供補充資訊；對於國民黨團點名下台，他僅表示，相關責任的釐清，絕不是在疫調裡面要去呈現的。

立法院會今天進行對行政院院長卓榮泰施政報告繼續質詢。陳駿季會前受訪表示，現在最重要的目標就在防疫，過程中，針對全國豬隻禁運、禁宰，以及禁止廚餘養豬，最主要的目的就是希望將可能的傳播鏈截斷，後續如果很順利的，沒有再查到任何相關案例，也經過專家會議確認，全國豬場都非常乾淨的時候，政府就會考慮解禁。

陳駿季指出，解禁的初期，因為現在很多豬隻都還沒上市，可能會造成量多價跌的現象，但是現在已經在跟養豬協會、冷凍公會討論，如何在一開始進行有次序的市場交易，希望透過調節維持相關物價，政府正在研擬的作為，目的就是確保未來解禁以後的豬價能夠維持平穩。

陳駿季提到，疫調過程中，最主要是釐清可能的來源，透過疫調才有機會去了解。目前台中市所提供的疫調資訊，還有非常多必須釐清的事情，政府在中央應變中心的會議，或是在前進應變所的會議裡面，都一再地要求台中市政府要盡快地把相關疫調資訊補強，需要補充的部分盡快地提供，這樣政府才能夠釐清。

媒體詢問，對於非洲豬瘟疫情爆發，如何看待國民黨立委要求陳駿季負政治責任。陳駿季回應，防疫作為跟所有疫調作為，都是為了釐清非洲豬瘟可能的來源，相關責任的釐清，絕對不是在疫調裡面要去呈現的。

