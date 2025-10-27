會跑的樹！巡果園赫見山坡滑動 香蕉樹平移200米農民想哭

富源山區發生土壤嚴重流失、山體滑落，一大片蕉林「跑」了200公尺。（民眾提供）

「會走路的樹」是台東鸞山知名景點，但富源山區的香蕉樹已不是「走路」、而是連跑帶跳200公尺。樺加沙颱風早已遠離，但台東盧姓農民日前巡視富源山區蕉園，這才許多香蕉樹出現在200公尺外，原來是山坡滑動，淺根的香蕉跟著平移，只能四處求助。

蕉農的香蕉園約3分地，如今不但全毀，地形也變得崎嶇難整，重建遙遙無期。蕉農盧景川發現3分之1的香蕉園出現近60度陡坡，連同蓄水池竟然整個滑落到200公尺外的山腳下。蕉農說，觀察到蕉園見底、裸露，如果再遇颱風，這整片香蕉園可能都會流失，甚至地層也慢慢下陷。

請繼續往下閱讀...

台東縣政府表示，該地區多為私有地，以台糖公司為最，縣府只能協調共同改善排水與水保設施；縣政府農業處水保科長伍彤提醒，農民使用、開發農地需各自做好水保，若有毗鄰就需共同做好水保設施，縣府有輔導。蕉農則希望政府能儘快協助規劃與補強，讓這片滑動的山坡不再成為颱風下的受災戶，未來可能由民代協助共同會勘尋找對策。

園內坑坑洞洞。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法