為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    會跑的樹！巡果園赫見山坡滑動 香蕉樹平移200米農民想哭

    2025/10/27 22:57 記者劉人瑋／台東報導
    富源山區發生土壤嚴重流失、山體滑落，一大片蕉林「跑」了200公尺。（民眾提供）

    富源山區發生土壤嚴重流失、山體滑落，一大片蕉林「跑」了200公尺。（民眾提供）

    「會走路的樹」是台東鸞山知名景點，但富源山區的香蕉樹已不是「走路」、而是連跑帶跳200公尺。樺加沙颱風早已遠離，但台東盧姓農民日前巡視富源山區蕉園，這才許多香蕉樹出現在200公尺外，原來是山坡滑動，淺根的香蕉跟著平移，只能四處求助。

    蕉農的香蕉園約3分地，如今不但全毀，地形也變得崎嶇難整，重建遙遙無期。蕉農盧景川發現3分之1的香蕉園出現近60度陡坡，連同蓄水池竟然整個滑落到200公尺外的山腳下。蕉農說，觀察到蕉園見底、裸露，如果再遇颱風，這整片香蕉園可能都會流失，甚至地層也慢慢下陷。

    台東縣政府表示，該地區多為私有地，以台糖公司為最，縣府只能協調共同改善排水與水保設施；縣政府農業處水保科長伍彤提醒，農民使用、開發農地需各自做好水保，若有毗鄰就需共同做好水保設施，縣府有輔導。蕉農則希望政府能儘快協助規劃與補強，讓這片滑動的山坡不再成為颱風下的受災戶，未來可能由民代協助共同會勘尋找對策。

    園內坑坑洞洞。（民眾提供）

    園內坑坑洞洞。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播