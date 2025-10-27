傅崐萁辦光復重建座談會爆衝突 災民聚集抗議、議長張峻踢桌

花蓮縣議會議長張峻不滿立委傅崐萁率縣府舉行特別條例座談會卻沒有通知災民，到場抗議。（記者王錦義攝）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財今天下午在大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但一開始傳出只邀請縣府、地方鄉民代表及村長及部分災民，許多災民都不知道這場座談會，引發災民不滿，災民被擋在外面抗議，議長張峻直接進場踢傅崐萁的桌子怒嗆說：「為什麼不通知災民？」傅崐萁則回嗆：「黑道，現行犯，抓起來、抓起來」，場面混亂。

