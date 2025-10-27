高雄「森林熊的家」曝光 新後勁公園最快12月底開張

後勁公園改造「森林熊的家」特色公園部分空間曝光。（讀者提供）

後勁公園改造「森林熊的家」特色公園部分空間曝光。（讀者提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市楠梓區後勁公園改造「森林熊的家」部分空間曝光!有3D立體城堡、小型攀岩牆等適合孩童的遊戲空間；公園處指出，這是楠梓第3處特色公園，若一切順利、今年12月底開張。

「後勁」名稱源自鄭成功抗清72鎮之一的後勁鎮，為楠梓區主要聚落之一，後勁公園歷史則超過30多年，是周邊社區、住戶主要休憩空間。

因應台積電高雄廠進駐後帶來人潮，高市府積極升級楠梓生活空間，先前陸續啟用藍田公園、清豐公園等特色遊戲場，今年初啟動後勁公園改造計畫、打造「森林熊的家」。

後勁公園位於楠梓區海專路，面積約3.93公頃，鄰近高雄捷運紅線R20後勁站，周邊有國中、小學，大樓林立，屬楠梓蛋黃區。

工務局說明，後勁公園改造前經過多次公民參與，決定設計為「森林熊的家」主題，規畫8大遊戲區，帶領孩子們回到大自然懷抱，與陽光、樹木、草地一起遊玩，並透過公園內土坡高低差設計，讓孩子感受多元遊戲體驗。

其中最大亮點之一是主題遊戲塔，引導孩子在森林中探索「熊熊的家」，並設計交錯成疊的3D立體城堡，遊戲塔內有多條動線和不同高度的滑梯，最高達4.8公尺。

森林熊的家部分空間近日曝光，公園處證實工程進入收尾，若一切順利、預估今年12月底可開張。

除升級後的後勁公園將上場，工務局新工處主導的楠梓坑運動中心，也預計今年11月可交屋運動發展局，運發局會接續內部裝修、委外等程序，預估明年5、6月間可對外營運，成為高雄第11處運動中心。

楠梓坑運動中心預計11月可交屋運發局。（新工處提供）

