    首頁 > 生活

    桃園虎頭山公園11/5整修 全新森林主題樂園明年底完工

    2025/10/26 13:52 記者李容萍／桃園報導
    虎頭山公園長年是桃園人踏青、散步與親子遊的熱門景點。（記者李容萍攝）

    虎頭山公園長年是桃園人踏青、散步與親子遊的熱門景點。（記者李容萍攝）

    桃園市郊區的人氣景點「虎頭山公園」將展開大改造！桃園市政府風景區管理處今（26日）表示，「虎頭山風景特定區服務設施改造工程」將於11月5日正式開工，為降低施工期間對民眾活動的影響，工程將採分區施工、分期開放，預計2026年12月31日全區完工。

    風管處長廖育儀表示，虎頭山公園長年是桃園人踏青、散步與親子遊的熱門景點，但因部分設施老舊、遊具不符安全規範，且整體缺乏主題性，市府決定進行全面升級。此次以貓頭鷹為靈感，打造「奧爾森林學堂」主題遊戲區，規劃以兒童為核心的森林探索場域，融合「自由玩樂」、「森林探索」與「環境教育」3大理念，串聯多個主題遊戲區與戶外教室，兼顧遊憩體驗與文化資產保存。

    廖說，全新園區將以「貓頭鷹的冒險故事」為主軸，設計出1條寓教於樂的遊戲動線。從象徵誕生的「貓頭鷹的蛋」，讓孩童體驗破殼而出的驚喜；進入「蹦蹦鳥巢」模擬雛鳥進食與成長情境；再到化身成鳥後展開的「森林冒險」，包含高空滑梯體驗捕捉獵物、穿梭林間探索、以及樹梢躺網休憩等設施。透過故事導向的設計，讓親子能一同參與、互動遊玩，在自然環境中啟發探索樂趣。

    整修工程將分階段進行。第1階段將優先改建五號公廁（施工期為11月5日至明年4月4日），期間會設置流動廁所供遊客使用；隨後將進行主題遊戲區及森林探索區的改造；明年2月起將施作「主題遊戲區」，預計於暑假前完工並優先開放，之後再接續進行「森林探索區」施工。

    風管處在施工期間將設置明確導引和安全圍籬，並規劃替代動線，確保遊客安全與遊憩品質。改造完工後，虎頭山公園將以嶄新面貌回歸，成為兼具自然教育與親子共遊的城市森林樂園。

    虎頭山公園長年是桃園人踏青、散步與親子遊的熱門景點。（記者李容萍攝）

    虎頭山公園長年是桃園人踏青、散步與親子遊的熱門景點。（記者李容萍攝）

    「虎頭山風景特定區服務設施改造工程」全新園區將以「貓頭鷹的冒險故事」為主軸，設計出1條寓教於樂的遊戲動線，圖為完工模擬圖。（圖由桃園市風管處提供）

    「虎頭山風景特定區服務設施改造工程」全新園區將以「貓頭鷹的冒險故事」為主軸，設計出1條寓教於樂的遊戲動線，圖為完工模擬圖。（圖由桃園市風管處提供）

    走跳之森現況及完工模擬圖。（圖由桃園市風管處提供）

    走跳之森現況及完工模擬圖。（圖由桃園市風管處提供）

