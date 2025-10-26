北投露天溫泉浴室 月底動工改造

北投露天溫泉浴室月底動工改造，未來泉池間的高低落差將改善。模擬圖。（圖由台北市公園處提供）

已有25年歷史的台北市北投露天溫泉浴池，設施老舊窳陋已不敷使用，公園處自今年1月24日起已暫停營業進行整建改造，日前已完成招標作業，改建工程預計本月28日開工，明（115）年7月底完工；公園處陽明山公園管理所主任陳彥材表示，最大改造是擴大門廳空間，增強通透感，優化行人動線等，不僅設備升級，也會兼顧衛生、安全與美觀等層面。完工後，將提供一個整潔、明亮、舒適、安全、衛生的溫泉浴池環境，讓民眾享受更舒適的泡湯樂趣。

公園處表示，為了全面改善北投公園露天溫泉浴池缺失，公園處一一檢視浴池，從入口購票排隊動線、地坪高低差材質安全防滑選用、溫泉區域的遮蔽設施數量不足、廁所及更衣室更新、風景視野受阻等等，都一併進行改善；完成初步設計後即舉辦工作坊收集里民意見，也召開多次專家學者共同審查，希望能讓改建方案更貼近符合民眾需求。

陳彥材表示，最大改造是擴大門廳空間，增強通透感，將圍牆適度退縮以增加人行道的寬度與管制閘門區域，提升了空間的容納能力，也確保人行道能正常使用，優化了行人動線及排隊等待入場空間。地坪改善項目的設計著重於平整度，採用緩坡取代階梯設計，降低潛在的安全風險。另外，為加強廁所、淋浴時的隱私性，湯客進場後進行男女分流，讓使用上更為便利及安心，設計將原男女廁所整合為女生廁所及女生淋浴間，男生、友善、無障礙廁所及淋浴則規劃在基地南側，未來將提供優質的廁所及淋浴設備。

