為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    推東北亞步道運動 韓國驪江路協會訪台走讀山海圳

    2025/10/26 10:37 記者王姝琇／台南報導
    社大台江分校贈送山海圳國家綠道倡議旗給驪江路韓國步道協會。（記者王姝琇攝）

    社大台江分校贈送山海圳國家綠道倡議旗給驪江路韓國步道協會。（記者王姝琇攝）

    韓國驪江路步道協會成員走訪山海圳國家綠道內海之路，欣賞沿岸招潮蟹及鷺鶿等水鳥，並體驗搭船遊四草湖，社大台江分校贈送山海圳國家綠道倡議旗給驪江路韓國步道協會代表張普善，為台韓交流跨出一大步。

    韓國驪江路步道協會受邀來台參加樟之細路嘉年華會，接著南下到台南走訪山海圳國家綠道內海之路，從台史館走到四草湖，共13公里，南市副市長趙卿惠偕同台南市水利局、農業局、林業保育署代表進行交流。協會事務局長朴希珍說，路不只是人走的路，驪江道及山海圳更串連人類的生活及文化。張普善表示，未來希望有機會再完成山海圳國家綠道其他路段。

    趙卿惠表示，歡迎韓國驪江路步道協會走訪山海圳國家綠道，驪江路與山海圳國家綠道都是由民間守護環境，由下而上倡議催生，有著相同的經驗，社大台江分校贈旗，更象徵台韓步道交流，也期許一起推動東北亞步道運動，共同守護環境。

    社大台江分校執行長吳茂成指出，山海圳國家綠道是台灣朝聖之路，台江流域志工此次陪伴韓國步道朋友從台史館出發，趙卿惠則從溪頂寮綠道陪伴韓國友人走到珍古德涼亭，參訪台江分校、海尾朝皇宮參觀，從九分子綠道一路走抵山海圳國家綠道起點四草湖，千里步道執行長周聖心也陪同走讀。

    安南區長魏文貴及海佃國小「小台江」親師生熱烈迎接韓國友人來訪。韓國驪江路步道協會成員看到沿岸招潮蟹及鷺鶿等水鳥，十分感興趣，走抵四草湖搭船遊湖，對水上森林留下深刻印象。

    台南市副市長趙卿惠陪同韓國友人走讀山海圳國家綠道內海之路。（記者王姝琇攝）

    台南市副市長趙卿惠陪同韓國友人走讀山海圳國家綠道內海之路。（記者王姝琇攝）

    韓國驪江路步道協會成員走訪山海圳國家綠道內海之路進行交流。（記者王姝琇攝）

    韓國驪江路步道協會成員走訪山海圳國家綠道內海之路進行交流。（記者王姝琇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播