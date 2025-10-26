為熟齡豬找春天！ 金門業者推農廢再生 農會理事長：業界一大突破

金門業者推出熟齡豬農廢再生的案例，縣農會理事長水游說，這是業界一大突破。（記者吳正庭攝）

金門澄楉永續公司發表地區第一個強調熟齡豬農廢再生的案例，執行長翁皓梅說，這項計畫透過業者跨域協作，將長期因地方民情而無法規律宰殺的熟齡豬，轉化為可安全食用又極具市場競爭力的加工產品；金門縣農會理事長水游說，這是業界一大突破。

翁皓梅日前發表「58度Ｄ・淘金豬」系列2款肉乾、2款肉條及2款冷凍熟食料理包，試吃者分享，沒有一般肉乾的「柴」，還有溫順自然的肉質甜，展現熟齡豬由被視為農業廢棄物轉化為商品的驚人成果。

蔡水游說，熟齡退役豬的問題困擾在地農戶多年，農民即使用心飼養，多數仍走向病死；因民情不宰殺產子過的熟齡豬而形成在地文化，讓豬隻無法被好好運用，縣農會一直希望協助農民解決問題。

圓頭農牧食品有限公司創辦人薛承琛說，熟齡豬是好東西，只是觀念上一般稱「淘汰豬」名稱不好，民間所謂的「寡產母豬」不一定就要淘汰，不能一竿子打翻好豬肉。以牛肉為例，優質牛肉就是要生2胎、3胎的母牛肉最好；牛要有一定年齡才會囤積脂肪，成為肌內脂肪，肉才會軟、才會香，這也是吃肉「要有油花」的道理，豬也一樣。

翁皓梅說，金門熟齡豬農戶需面臨豬隻等待外縣技師抵金宰殺、占地降低迴轉率、育成率低的營運壓力；但她在了解熟齡豬潛力後，看見產業的曙光，將熟齡豬賦予新的價值，由澄楉永續統籌，串接在地加工、文創通路、餐飲上架業者成一條龍模式，以「共好」的態度，盼成為金門畜牧業的翻轉，攜手走出嶄新的道路。

澄楉永續執行長翁皓梅（右三）協助串接在地業者，以「共好」的態度，盼成為金門畜牧業的翻轉，攜手走出嶄新的道路。（記者吳正庭攝）

在地區從事肉品加工數十年經驗的圓頭農牧食品有限公司創辦人薛承琛（左一），也肯定業者為熟齡豬農廢再生計畫。（記者吳正庭攝）

澄楉公司執行長翁皓梅說，農廢再生計畫將長期因地方民情而無法規律宰殺的熟齡豬，轉化為可安全食用又極具市場競爭力的加工產品。（記者吳正庭攝）

