為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    為熟齡豬找春天！ 金門業者推農廢再生 農會理事長：業界一大突破

    2025/10/26 09:59 記者吳正庭／金門報導
    金門業者推出熟齡豬農廢再生的案例，縣農會理事長水游說，這是業界一大突破。（記者吳正庭攝）

    金門業者推出熟齡豬農廢再生的案例，縣農會理事長水游說，這是業界一大突破。（記者吳正庭攝）

    金門澄楉永續公司發表地區第一個強調熟齡豬農廢再生的案例，執行長翁皓梅說，這項計畫透過業者跨域協作，將長期因地方民情而無法規律宰殺的熟齡豬，轉化為可安全食用又極具市場競爭力的加工產品；金門縣農會理事長水游說，這是業界一大突破。

    翁皓梅日前發表「58度Ｄ・淘金豬」系列2款肉乾、2款肉條及2款冷凍熟食料理包，試吃者分享，沒有一般肉乾的「柴」，還有溫順自然的肉質甜，展現熟齡豬由被視為農業廢棄物轉化為商品的驚人成果。

    蔡水游說，熟齡退役豬的問題困擾在地農戶多年，農民即使用心飼養，多數仍走向病死；因民情不宰殺產子過的熟齡豬而形成在地文化，讓豬隻無法被好好運用，縣農會一直希望協助農民解決問題。

    圓頭農牧食品有限公司創辦人薛承琛說，熟齡豬是好東西，只是觀念上一般稱「淘汰豬」名稱不好，民間所謂的「寡產母豬」不一定就要淘汰，不能一竿子打翻好豬肉。以牛肉為例，優質牛肉就是要生2胎、3胎的母牛肉最好；牛要有一定年齡才會囤積脂肪，成為肌內脂肪，肉才會軟、才會香，這也是吃肉「要有油花」的道理，豬也一樣。

    翁皓梅說，金門熟齡豬農戶需面臨豬隻等待外縣技師抵金宰殺、占地降低迴轉率、育成率低的營運壓力；但她在了解熟齡豬潛力後，看見產業的曙光，將熟齡豬賦予新的價值，由澄楉永續統籌，串接在地加工、文創通路、餐飲上架業者成一條龍模式，以「共好」的態度，盼成為金門畜牧業的翻轉，攜手走出嶄新的道路。

    澄楉永續執行長翁皓梅（右三）協助串接在地業者，以「共好」的態度，盼成為金門畜牧業的翻轉，攜手走出嶄新的道路。（記者吳正庭攝）

    澄楉永續執行長翁皓梅（右三）協助串接在地業者，以「共好」的態度，盼成為金門畜牧業的翻轉，攜手走出嶄新的道路。（記者吳正庭攝）

    在地區從事肉品加工數十年經驗的圓頭農牧食品有限公司創辦人薛承琛（左一），也肯定業者為熟齡豬農廢再生計畫。（記者吳正庭攝）

    在地區從事肉品加工數十年經驗的圓頭農牧食品有限公司創辦人薛承琛（左一），也肯定業者為熟齡豬農廢再生計畫。（記者吳正庭攝）

    澄楉公司執行長翁皓梅說，農廢再生計畫將長期因地方民情而無法規律宰殺的熟齡豬，轉化為可安全食用又極具市場競爭力的加工產品。（記者吳正庭攝）

    澄楉公司執行長翁皓梅說，農廢再生計畫將長期因地方民情而無法規律宰殺的熟齡豬，轉化為可安全食用又極具市場競爭力的加工產品。（記者吳正庭攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播