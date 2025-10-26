收假了！國道避11地雷路段 管制措施一次看

今天（10月26日）是光復節連假收假日，高速公路局製圖彙整國道雍塞路段及管制措施。（圖由高公局提供）

今天（10月26日）是光復節連續假期收假日，國道以收假返家車流為主。高速公路局表示，今天國道重點壅塞路段共11路段，西部國道北向用路人，建議南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

高公局預估，今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭－坪林路段；下午重點壅塞路段，有國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等路段。

請繼續往下閱讀...

今天國道疏導措施，包括中午12至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；另還有單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道交通量今天截至上午7時為8.4百萬車公里。整日國道交通量預估106萬車公里，約為平日年平均92百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達57百萬車公里，約為平日年平均46百萬車公里的1.2倍。

另外，昨天國道全日交通量107.1百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里之1.2倍；國5交通量為2.7百萬車公里，為平日年平均2.5百萬車公里之1.1倍，昨日路況除國1北向竹北至湖口路段於晚間10時逐漸紓解外，其餘路段於晚間7時後大致順暢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法