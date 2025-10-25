捷運三鶯線永吉公園站開發案動工 規劃地上14層、地下3層

捷運三鶯線第一個捷運開發案、永吉公園站聯合開發工程25日舉行開工典禮。（記者翁聿煌攝）

新北捷運三鶯線預計年底完工，三鶯線第一個捷運開發案、永吉公園站開發工程25日舉行開工典禮，開發案投資金額約12億元，規劃地上14層、地下3層，總樓地板面積約4900坪；1至3樓規劃為商業空間，4樓以上為住宅。

市長侯友宜表示，永吉公園開發案設計理念將自然的曲線與形態融入建築設計中，延伸公園的綠色意象，讓車站與周遭環境緊密結合，捷運聯合開發案外觀配色以粉橘與粉綠為主調，搭配如樹枝形態的雨遮設計，陽光灑落時的陰影柔和自然，不僅呼應森林的意象，也為整體空間注入層次與溫度，展現藝術融入日常的城市美學。

新北捷運工程局長李政安說，三鶯線共有7處捷運開發案，目前已有5處招商成功，分別為三峽站1號出入口、三峽站2號出入口、台北大學站、媽祖田站及永吉公園站。

他表示，捷運局持續推動剩下2處的招商作業，陸續於2026年公告招商，預估捷運三鶯線整體開發案能吸引485億元投資金額、引入1.4萬個居住人口，串聯基北北桃軌道共榮圈就業及人口發展，並帶動捷運運量成長及區域發展。

捷運三鶯線第一個捷運開發案、永吉公園站開發案投資金額約12億元，規劃地上14層、地下3層，1至3樓規劃為商業空間，4樓以上為住宅。（新北市捷運工程局提供）

