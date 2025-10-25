議員質疑台中廚餘就地掩埋曝曬 網批：有如偷倒廢棄物集團

議員何文海質疑市府輕率處理廚餘，竟挖洞將廚餘倒入後等待曝曬再掩埋，有擴大污染的風險。律師林智群也轉貼何文海的發文並質疑「每年花3.6億元辦購物節，然後沒錢處理廚餘，這樣不會污染地下水嗎？」（圖擷自臉書）

台中梧棲一處廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，全國22日中午起禁止使用廚餘餵猪5天，針對大量廚餘無處去化，台中市環保局緊急設置11處的廚餘緊急貯留堆肥地點，但議員何文海質疑市府輕率處理廚餘，竟挖洞將廚餘倒入後等待曝曬再掩埋，有擴大污染的風險。律師林智群也轉貼何文海的發文並質疑「每年花3.6億元辦購物節，然後沒錢處理廚餘，這樣不會污染地下水嗎？」

何文海在臉書發文指出，豬瘟風波加上垃圾山，市府無作為導致一再出包，應該拿出作為的台中市政府，卻選擇用最粗暴的方式來應付了事！他質疑目前因豬瘟禁止廚餘進入豬場，市府竟試圖將廚餘就地掩埋，導致文山掩埋場外大排長龍，一路從掩埋場排到焚化廠外，導致本就無法負荷的垃圾處理量更加雪上加霜。

何文海也批評，台中市府輕率的處理方式，挖洞將廚餘倒入後等待曝曬再掩埋，更是有擴大污染的風險，對於台中市民無疑是一大隱憂！他也呼籲市府不要再消極面對，讓台中淪為豬瘟破口更該負起責任，成立專案小組來徹查並妥善處理。

網友也留言質疑「也太誇張了吧 ！」、「台中不止有垃圾山又多了一座廚餘山」、「廚餘大峽谷？看來誤會了，是超大堆肥場」、「好歹也是六都之一，搞得像是什麼偷倒廢棄物集團？」、「再這樣倒下去，下風處的住宅區，會受到溢散臭味影響居住環境，台中市政府沒有更好的處理方法嗎」

林智群也轉貼何文海的發文並質疑，「每年花3.6億元辦購物節，然後沒錢處理廚餘，直接挖個洞埋了？（台中市預計要挖11個洞）這樣不會污染地下水嗎？」他也諷刺「感謝盧媽媽讓台中市空氣充滿了臭酸的味道」。

