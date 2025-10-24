為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圖輯》跨性別遊行無懼風雨台北登場 暖見「我是戶政人員」標語

    2025/10/24 22:59 記者塗建榮／台北報導
    第7屆台灣跨性別遊行今晚從二二八和平紀念公園出發，現場湧入超過3000名支持者，一同為跨性別者發聲。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行今晚從二二八和平紀念公園出發，現場湧入超過3000名支持者，一同為跨性別者發聲。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行今晚（24日）從二二八和平紀念公園出發，最後再回到公園。現場超過3000名支持者湧入，跨越性別、世代與身分的界線，共同推動跨越性別二分的框架，照亮多元的彼此。

    遊行隊伍中，有人高舉「證件改個字母，身體點解捱刀」標語，表達對於台灣更換身分證件仍須強制手術、門檻過高的不滿，而跨性別朋友日常生活常遇到刁難或拒絕，與此密切相關，證件性別與自我認同不符時，出示證件的每個環節都可能帶來困難。人群中，有民眾舉牌「我是戶政人員」，暖心相挺跨性別朋友的訴求。

    主辦單位台灣同志諮詢熱線協會希望持續藉由跨性別遊行，讓更多民眾看見，期許能開啟社會對話的契機。

    現場雖然下起毛毛雨，但參與活動的民眾熱情不減，許多跨性別者盛裝出席，也有多個團體到場支持，為明天同志大遊行暖身，一同參與為跨性別發聲。

    民眾舉牌為手術換證發聲。（記者塗建榮攝）

    民眾舉牌為手術換證發聲。（記者塗建榮攝）

    有民眾舉牌「我是戶政人員」。（記者塗建榮攝）

    有民眾舉牌「我是戶政人員」。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行在二二八和平紀念公園舉行，國際友人帶小朋友出席。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行在二二八和平紀念公園舉行，國際友人帶小朋友出席。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行在二二八和平紀念公園舉行，民眾舉牌為弱勢發聲。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行在二二八和平紀念公園舉行，民眾舉牌為弱勢發聲。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行在二二八和平紀念公園舉行，跨性別者盛裝參加。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行在二二八和平紀念公園舉行，跨性別者盛裝參加。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行在二二八和平紀念公園舉行，跨性別者盛裝參加。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行在二二八和平紀念公園舉行，跨性別者盛裝參加。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行在二二八和平紀念公園舉行，民眾攜伴參加。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行在二二八和平紀念公園舉行，民眾攜伴參加。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行從二二八和平紀念公園出發，現場有超過3000位支持者參與，一同為跨性別者發聲。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行從二二八和平紀念公園出發，現場有超過3000位支持者參與，一同為跨性別者發聲。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行從二二八和平紀念公園出發，現場湧入超過3000人。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行從二二八和平紀念公園出發，現場湧入超過3000人。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行為跨性別者發聲。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行為跨性別者發聲。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行二二八和平紀念公園出發，最後再回到公園。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行二二八和平紀念公園出發，最後再回到公園。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行24日晚間在二二八和平紀念公園舉辦晚會，那那大師（Nana Master）（圖），台上表演炒熱氣氛。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行24日晚間在二二八和平紀念公園舉辦晚會，那那大師（Nana Master）（圖），台上表演炒熱氣氛。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行24日晚間在二二八和平紀念公園舉辦晚會，現場下毛雨但民眾熱情不減。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行24日晚間在二二八和平紀念公園舉辦晚會，現場下毛雨但民眾熱情不減。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行24日晚間在二二八和平紀念公園舉辦晚會，現場下毛雨但民眾熱情不減。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行24日晚間在二二八和平紀念公園舉辦晚會，現場下毛雨但民眾熱情不減。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行24日晚間在二二八和平紀念公園舉辦晚會，超過3000民眾到場參與。（記者塗建榮攝）

    第7屆台灣跨性別遊行24日晚間在二二八和平紀念公園舉辦晚會，超過3000民眾到場參與。（記者塗建榮攝）

    圖 圖
    圖 圖
