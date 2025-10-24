圖輯》跨性別遊行無懼風雨台北登場 暖見「我是戶政人員」標語

第7屆台灣跨性別遊行今晚從二二八和平紀念公園出發，現場湧入超過3000名支持者，一同為跨性別者發聲。（記者塗建榮攝）

第7屆台灣跨性別遊行今晚（24日）從二二八和平紀念公園出發，最後再回到公園。現場超過3000名支持者湧入，跨越性別、世代與身分的界線，共同推動跨越性別二分的框架，照亮多元的彼此。

遊行隊伍中，有人高舉「證件改個字母，身體點解捱刀」標語，表達對於台灣更換身分證件仍須強制手術、門檻過高的不滿，而跨性別朋友日常生活常遇到刁難或拒絕，與此密切相關，證件性別與自我認同不符時，出示證件的每個環節都可能帶來困難。人群中，有民眾舉牌「我是戶政人員」，暖心相挺跨性別朋友的訴求。

主辦單位台灣同志諮詢熱線協會希望持續藉由跨性別遊行，讓更多民眾看見，期許能開啟社會對話的契機。

現場雖然下起毛毛雨，但參與活動的民眾熱情不減，許多跨性別者盛裝出席，也有多個團體到場支持，為明天同志大遊行暖身，一同參與為跨性別發聲。

