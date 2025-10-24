週六國道北向注意！車流達1.2倍 高公局曝19處地雷路段

光復節連假第二天，國道管制措施。（高公局提供）

明天（25日）是光復節連續假期第二天，交通部高速公路局預估南北車流是年平均的1.1倍，其中北上車流是平均的1.2倍，並提醒，明天國道有高達19處容易塞車的地雷路段。

高速公路局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅─新竹、彰化系統─埔鹽系統、路竹─岡山，北向西螺─埔鹽系統、南屯─后里、苗栗─湖口、圓山─大華系統；國3南向土城─關西、快官─霧峰，北向竹山─中興、草屯─霧峰、大山─香山、關西─大溪。

請繼續往下閱讀...

另外，還有國5南向南港系統─頭城，北向宜蘭─坪林；國4西向潭子系統─豐勢；國6西向舊正─霧峰系統；國10東向鼎金系統─燕巢系統、西向仁武─左營端等路段也容易塞車。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量在上午6時前、或中午12時後出發，國5南向用路人建議清晨5時前，或傍晚17時後出發。另外，西部國道北向用路人，建議南部地區在上午9時前出發，中部地區在中午12時前出發，國5北向用路人建議在上午9時前出發，節省寶貴時間。

明天國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

今天14時07分，國1北向218公里發生2小貨車與1小客車追撞事故、佔用內線車道，回堵4公里；14時40分，國3南向中寮隧道發生2小客車追撞事故佔用內線車道，回堵3公里；15時39分，國1南向84.8公里發生小客車與貨櫃車追撞事故佔用外線車道，造成回堵6公里，嚴重影響車流。

在全台省道部分，交通部公路局預估，明天（25日）部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起仍將湧現車潮，出現在銜接高速公路部分，包含台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線台中環線銜接國3路段、台18線銜接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲系統。

而在省道主要幹道也會出現大量車流，包括台61線鳳鼻至香山路段、中彰大橋；另觀光風景區易壅塞路段包含北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台3線大溪路段、中部台21線日月潭路段、南部台3線古坑至梅山路段。

光復節連續假期第二天，北部區域國道易塞車路段。（高公局提供）

光復節連續假期第二天，北部區域國道易塞車路段。（高公局提供）

光復節連續假期第二天，中部區域國道易塞車路段。（高公局提供）

光復節連續假期第二天，中部區域國道易塞車路段。（高公局提供）

光復節連續假期第二天，南部區域國道易塞車路段。（高公局提供）

光復節連續假期第二天，南部區域國道易塞車路段。（高公局提供）

24日14時40分，國3南向中寮隧道發生2小客車追撞事故佔用內線車道，回堵3公里。（高公局提供）

24日15時39分，國1南向84.8公里發生小客車與貨櫃車追撞事故佔用外線車道，造成回堵6公里。（高公局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法