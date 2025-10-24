秋冬滋補！雙溪平林農場山藥節登場 石門農友勇奪市級評鑑冠軍

山藥產季到，新北市農業局今（24）日於雙溪平林農場舉辦「新北山藥-山海食農饗宴」，吸引民眾親訪山藥產地、品嚐美味料理。（記者羅國嘉攝）

山藥產季到，新北市農業局今（24）日於雙溪平林農場舉辦「新北山藥-山海食農饗宴」，吸引民眾親訪山藥產地、品嚐美味料理。市級山藥評鑑中，石門區農友簡佑穎勇奪原生種「穴管栽培組」冠軍。活動現場除販售生鮮山藥、去皮冷凍包及東北角貢寮鮑，還結合舞台表演、抽獎及「福容大飯店」山藥創意料理專案，展現山藥多元風味與地方農村活力。

農業局專門委員陳品憲說明，新北健康三寶山藥以「原生種」為特色，主要產自雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、石門、汐止等地，口感軟綿Q彈。此次市級山藥評鑑共分原生種「穴管栽培組」、原生種「非穴管栽培組」、大薯種及桃園5號金豐等四組，共有59位農友參賽。石門區農友簡佑穎奪下原生種穴管栽培組市級評鑑冠軍。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥營養豐富，是秋冬滋補首選。穴管栽培山藥煮熟後鬆軟香甜，非穴管栽培山藥則Q彈紮實，民眾可至產地挑選、品嚐原生種山藥的多樣口感。

雙溪區長劉盈良說，展售會現場販售生鮮山藥、去皮冷凍包及東北角貢寮鮑，並安排舞台表演與抽獎活動。今年更與「福容大飯店」合作，自即日起至12月31日推出「新北山藥山海宴」及一泊二食住房專案，提供山藥什錦拼、山藥鮮蝦球及限定湯品「山藥鮑魚養生雞湯」，讓民眾在產地享受創意料理與旅遊體驗。

農業局表示，透過「新北健康三寶」品牌提升山藥知名度，並輔導農會辦理評鑑，持續提升農友栽培技術，期望讓更多民眾認識並支持在地農產品，促進地方農業發展。民眾購買山藥可聯絡瑞芳地區農會（02）24972760、平溪區農會（02）24951051，或參考新北山藥官網與「稼日蒔光」臉書獲取料理與活動資訊。

山藥評鑑的冠軍隊伍大合照。（記者羅國嘉攝）

新北出產的原生種山藥營養豐富。（記者羅國嘉攝）

