為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄全面禁止廚餘養豬 改以飼料餵養

    2025/10/24 15:01 記者陳文嬋／高雄報導
    農業局加強肉品市場消毒。（記者陳文嬋攝）

    農業局加強肉品市場消毒。（記者陳文嬋攝）

    高雄市為嚴防非洲豬瘟疫情入侵，強化畜牧防疫作為，全面提升生物安全管理層級，4家以廚餘餵飼養豬場，全面輔導改以飼料餵養，確保養豬產業穩定發展與供應安全。

    市長陳其邁今天受訪表示將建議中央，短期內因應防疫策略暫停廚餘餵豬，中長期則是協助地方政府強化廚餘去化，評估推動輔導業者停用廚餘餵豬的管理策略，作為防疫措施來保護國家畜牧產業。

    高雄有391場養豬場，農業局已全數完成電話訪查及現場防疫稽核，結果均符合規範，未發現異常；現有4家取得「廚餘再利用許可」養豬場，農業局已派員逐場稽查，確認均已全面停止廚餘餵飼行為，改以飼料取代，防堵疫病可能經由廚餘傳播風險，未來將全面輔導豬農轉型，改以飼料餵養，市府將會針對轉型部份所需設備給予補助，以降低豬農損失。

    高雄已全面禁止廚餘養豬，同步強化廚餘再利用業者與運輸車輛稽查，嚴格控管廚餘來源、運輸及去化流程，並與環保局合作，協助業者妥善處理廚餘，確保廚餘去化過程安全無虞，防堵病毒可能入侵畜牧體系。

    農業局為進一步防範疫情於市場端擴散，4處肉品市場自昨起休市5日進行全面消毒，首日作業已順利完成，將持續進行後續消毒與監測作業，並每日監控豬隻化製量，掌握場區動態，防範異常死亡情形發生。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播