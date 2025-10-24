高雄全面禁止廚餘養豬 改以飼料餵養

農業局加強肉品市場消毒。（記者陳文嬋攝）

高雄市為嚴防非洲豬瘟疫情入侵，強化畜牧防疫作為，全面提升生物安全管理層級，4家以廚餘餵飼養豬場，全面輔導改以飼料餵養，確保養豬產業穩定發展與供應安全。

市長陳其邁今天受訪表示將建議中央，短期內因應防疫策略暫停廚餘餵豬，中長期則是協助地方政府強化廚餘去化，評估推動輔導業者停用廚餘餵豬的管理策略，作為防疫措施來保護國家畜牧產業。

高雄有391場養豬場，農業局已全數完成電話訪查及現場防疫稽核，結果均符合規範，未發現異常；現有4家取得「廚餘再利用許可」養豬場，農業局已派員逐場稽查，確認均已全面停止廚餘餵飼行為，改以飼料取代，防堵疫病可能經由廚餘傳播風險，未來將全面輔導豬農轉型，改以飼料餵養，市府將會針對轉型部份所需設備給予補助，以降低豬農損失。

高雄已全面禁止廚餘養豬，同步強化廚餘再利用業者與運輸車輛稽查，嚴格控管廚餘來源、運輸及去化流程，並與環保局合作，協助業者妥善處理廚餘，確保廚餘去化過程安全無虞，防堵病毒可能入侵畜牧體系。

農業局為進一步防範疫情於市場端擴散，4處肉品市場自昨起休市5日進行全面消毒，首日作業已順利完成，將持續進行後續消毒與監測作業，並每日監控豬隻化製量，掌握場區動態，防範異常死亡情形發生。

