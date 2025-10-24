台中問題豬場28頭豬流向曝！大多賣給散客恐吃下肚

台中梧棲區一家廚餘養豬場爆出非洲豬瘟疫情，市府緊急撲殺，但該養豬場曾出貨28頭豬隻流向台中、彰化、嘉義等縣市。（市府提供）

台中梧棲區一家廚餘養豬場爆出非洲豬瘟疫情，該養豬場曾出貨28頭豬隻流向台中、彰化、嘉義等縣市，台中市衛生局追查流向，其中21頭賣在台中零售商、肉品代購商，經層層出售及賣給散客，已全售罄，另7頭分別售往嘉義、彰化，其中5頭轉賣攤商售完，另2頭在彰化做成半成品。

彰化縣衛生局昨天清查豬隻流向，發現其中1頭豬隻經屠宰後，已出貨至下游廠商，肉品流向新北市、桃園市、台中市、雲林縣、台南市及高雄市，緊急通知6縣市衛生局協助追查產品流向；高雄昨晚則趕緊到貨運站攔截未流入市面的肉品。

該豬場從10月10月豬隻發病到20日採檢後驗出，期間13日曾售出30頭豬至大安肉品市場，其中2隻豬死亡，據了解在運送過程，豬隻因為驚嚇等原因死亡，並不少見，最後是28頭豬上市拍賣。

中央前進應變所強調屠宰合格

衛生局長曾梓展指出，28頭猪有23頭賣在台中市共2869公斤，其中2頭各賣到彰化、嘉義共258公斤，而台中肉品商再賣4頭豬到彰化，1頭到嘉義，因此彰化共買入5頭，嘉義2頭豬，這7頭共805.5公斤。

曾梓展說，台中這21頭豬中有13頭由7家零售商買走（2611公斤），全部售給散客、已賣光，另8頭由肉品代購商經層層轉手共19家後，賣給散客也全售罄。

另彰化賣進5頭中有3頭賣給攤商全售完；但有2頭做成半成品，再流向其他縣市；嘉義的2頭也全數賣給攤商都賣完。

農業部次長、非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍重申，非洲豬瘟不會感染人，並非人畜傳染病，這不是食安問題，28頭豬經獸醫師開立健康證明書，屠宰前檢視，屠宰後查察，經3層把關上市的豬肉，不要定義為問題肉，強調是屠宰合格豬肉。

中市衛生局：病毒不會傳染人體

衛生局曾梓展表示，非洲豬瘟病毒不會傳染人體，吃了不會被感染，豬肉經過烹煮70度、20秒，病毒會被殺光，如吃到被感染、已煮熟的豬肉，由於病毒已經死亡，不會有異狀，但是未煮熟，則由於豬肉容易腐壞，容易被大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球面污染，食用後恐造成腹瀉，呼籲不要生食豬肉，不要吃來路不明的豬肉。

