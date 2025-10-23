北部、東部光復連假「泡湯」 週日更強東北季風報到

光復節連假天氣狀況。（氣象署提供）

明天起3天的光復節連續假期，北部、東部的天氣「泡湯了」！中央氣象署預報，明天（24日）水氣會更多一點，東北部及大台北地區有局部大雨或豪雨，且週日（26日）有一波更強的東北季風報到，北部和東北部濕冷天氣會持續到下週三。

氣象署預報員林定宜表示，明天持續受東北季風影響，除了北部和東北部濕冷、有雨，竹苗、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨；週六（25日）微減弱，但是迎風面的基隆北海岸、東北部地區及北部、東部山區仍有局部大雨。

「週日（26日）另一波東北季風報到，北部和東部又開始更濕冷」，林定宜說，屆時基隆北海岸、東北部地區及北部、東部山區仍有局部大雨，且會一直持續到下週三，直到下週四（30日）東北季風才會減弱，氣溫回升，各地恢復多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

林定宜也提醒，週日報到這波新的東北季風比較強，北部低溫會降到20度到21度，其他地區早晚稍涼，提醒民眾注意氣溫變化。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

