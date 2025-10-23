全國首間台語實驗小學 高雄北嶺國小學童自在學台語

北嶺國小連體育課都是以台語教學。（記者李惠洲攝）

「用台語教自然、數學，小學生聽得懂嗎？」高市路竹區北嶺國小為全國第一間台語實驗學校，用台語教學不僅家長疑慮成效，外界也十分好奇，校方今天上午舉辦台語教學觀摩活動，師生以華台語互動，教室氣氛格外活潑、熱絡。

位於路竹、岡山交界的北嶺國小，雖鄰近南科高雄園區、本洲產業園區，有省道台一線、高科聯絡道交通方便，但在社區人口日漸老化、少子女化等因素衝擊下，早在十幾年前縣市合併之前，北嶺國小即因學生數不足差點遭到裁撤，幸好當時山上有一批10多名棒球隊員就讀，才得以繼續存在。

校長蘇恆欽說，舊地名「北嶺墘」社區是以台語為母語的社區，校方2年前決定轉型為台語實驗學校，經召開說明會有高達8成家長參與並贊同，在歷經1年多籌備，這學期獲高市教育局核准設立，由於具有台語教學特色且為全國第一間，今年小一招生率增加約40%，在全國普遍因招生率過低而導致廢校或減班的大環境下，北嶺國小反而逆勢成長，凸顯台語實驗學校有其社會需求。

蘇恆欽表示，剛開始家長對以台語教學是否會影響學童學力表現，以及自然、數學等學科過去都以華語授課，台語將如何授課及學習成效深表疑慮，他說，目前該校有4位台語專業老師，上課之前會和原授課老師共備課程，把華文翻成台語，台語老師也會在教室協同教學，大部分老師是以台語、華語雙語進行教學。

二年級林姓學童表示，阿爸、阿母的台語沒有比她好，有時候她還要充當小老師，教父母一些台語詞句；導師曾詩賢說，教學過程會鼓勵學生多以台語表達，即使講得不好，也會先鼓勵，再指導如何講得更好，而一些華語家庭父母聽到孩子會以台語算數學，也感到十分驚喜。

蘇恆欽說，數學等學科用何種語言教學，並不影響學習成效，重點在於學生是否有學到學科知識，他強調，該校致力營造多語共融環境，全校66名學生有一半越區就讀，國籍有台、日、德等國，族群則包括泰雅、排灣、阿美、布農和賽德克等原民子弟，校方以引導、支持方式，鼓勵學童勇敢開口說台語和母語，也創造一個有機會講台語的所在，學生不僅能自在使用不同語言，更能理解語言背後所承載的文化價值，培養成為具有開放心胸與文化自覺的世界公民。

北嶺國小老師以台語教授數學學科。（記者李惠洲攝）

數學課的專有名詞，以華語、台語（羅馬拼音）對照方式，寫在教室黑板上，供學生參考學習。（記者李惠洲攝）

高市路竹區北嶺國小為全國第一間台語實驗學校。（記者李惠洲攝）

